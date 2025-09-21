bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Отвя конкуренцията в Баку

Верстапен постигна втора поредна победа във Ф1
Световният шампион Макс Верстапен записа втора поредна победа във Формула 1 за сезона.

Нидерландецът беше безапелационен в състезанието за Гран При на Азербайджан. Верстапен стартира първи в Баку и не изпусна водачеството.

Пилотът на Ред Бул завърши с 14.6 секунди пред Джордъж Ръсел (Мерцедес). На подиума се качи и Карлос Сайнц-младши (Уилямс).

Снимка: Reuters

Възможност за преследвачите

Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри (Макларън) отпадна още в първата обиколка - не прецени преавилно сцеплението при петия завой и се заби в предпазните заграждения.

Съотборникът му Ландо Норис обаче не се възползва максимално. Той финишира седми, с което съкрати само 6 точки от изоставането.

Пиастри е на върха с 324 точки, пред Норис с 299 и Верстапен далеч назад с 255, следван от Ръсел с 212. До края на сезона остават 7 състезания, а следващото е за Гран При на Сингапур.

Снимка: Reuters

