Други Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Един олимпийски медал и 700 нови мечти в Троян (ВИДЕО) Видях, че съм запалила искрата у много малки деца, щастлива е бронзовата медалистка от Милано/Кортина 2026

Само четири месеца след най-големия успех в кариерата си, Лора Христова отново е в Троян, за да сподели вдъхновението от своя път към върха с най-малките.

Бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 беше сред основните лица на второто издание на инициативата „Троян спортува“, проведена по повод Олимпийския ден.

Над 700 деца и младежи се включиха в разнообразните спортни активности, организирани в лесопарк „Турлата“, а най-голям интерес предизвика именно срещата с една от най-ярките звезди на българския биатлон.

Малчуганите имаха възможност не само да се снимат с олимпийската медалистка, но и да получат първи уроци по стрелба от нея. С усмивка и търпение Христова показваше на децата основните елементи на спорта, който я изведе до олимпийския подиум.

Спорт и дисциплина

„Захванах се, защото искам все повече деца да се занимават със спорт, да изградят дисциплина, която да им помага занапред“, сподели Христова пред bTV.

Олимпийската медалистка призна, че срещите с младите спортисти ѝ носят същата емоция, каквато изпитва и по време на големи състезания.

„Видях, че съм запалила искрата у много малки деца. За мен атмосферата е една и съща – деца, които са мотивирани да спортуват“, каза още тя.

Особено емоционален за нея се оказа моментът, в който показваше на едно от момичетата как се стреля с пушка за биатлон.

„Сещам се как моята първа треньорка ми показваше всички елементи от стрелбата. Исках да ѝ покажа как се работи с оръжието и най-интересните неща от спорта“, разказа Христова.

Бъдеще

Събитието събра десетки спортни клубове и организации от региона, които представиха различни дисциплини.

Сред официалните гости беше и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. В приветствието си тя подчерта значението на Олимпийския ден и ценностите, които спортът възпитава – стремеж към съвършенство, честна игра, приятелство и уважение.

Лечева отличи и успехите на Лора Христова, както и на биатлонистите Милена Тодорова и Владимир Илиев, определяйки ги като гордост не само за Троян, но и за цяла България.

Междувременно признанието за постиженията на Христова продължава и на международната сцена. Ликът на българската биатлонистка е сред официалните визии за 146-ата сесия на Международен олимпийски комитет в Лозана. Плакатите с нейния образ са изложени в Олимпийската къща в швейцарския град – още едно доказателство за впечатляващото въздействие на успеха ѝ от Милано/Кортина.