Заловиха най-издирвания спортист

Укривал се е над 10 години

Заловиха най-издирвания спортист

Заловиха един от най-издирваните престъпници! Бившият олимпийски сноубордист Райън Уединг беше задържан в Мексико, след съвместна акция на САЩ, местните власти и техни международни партньори.

Новината съобщиха главният прокурор на Щатите - Пам Бонди, и директорът на ФБР - Каш Пател.

44-годишният канадец е обвинен в оглавяване на транснационална мрежа за трафик на наркотици. Смятан е и за поръчител на множество убийства. От Вашингтон бяха обявили награда от 15 млн. долара за информация относно местонахождението му.

След над десетилетие преследване

Уединг вече е в САЩ, където ще се изправи пред съда. Той се е укривал в Мексико над 10 години. Твърди се, че организацията му е транспортирала кокаин до САЩ и Канада от Колумбия и през Мексико.

В края на миналата година при обиски на къщи, свързани с бандата, бяха иззети 62 мотоциклета, оръжия, произведения на изкуството, документи и... два олимпийски медала.

Интересното е, че Уединг представяше Канада на Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити през 2002 г., но зае 24-то място в гигантския слалом на алпийския сноуборд. Остава неясно какви са конфискуваните отличия.

