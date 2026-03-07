Линдзи Вон: Сълзите ми означават, че ми пука!

Контузия! Край! Тежка травма! Никога повече няма да кара! Дотук беше!

Думи, които удрят тежко в сърцето, когато си дал целия си живот на спорта. Като Линдзи Вон!

Американската скиорка, която претърпя ужасно падане по време на олимпийските игри в Милано/Кортина, се възстановява от няколко тежки операции, с които кракът ѝ бе спасен. В тези тежки моменти, за щастие вече у дома и при близките си, Линзи - олимпийска шампионка в спускането от Ванкувър 2010, търси своята мотивация. И споделя този процес с всичките си последователи в социалните мрежи.

Посланието

"Ами... държах лидерския номер от първото състезание за сезона досега, но по всяка вероятност утре ще бъде последният ми ден като №1. В началото на сезона никой не повярва, че ще бъда дори близо до тази позиция. И обзалагам се, че хората щяха да се смеят, ако някой го бе предположил. Но да спечеля титлата беше моята цел... и бях болезнено близо до постигането ѝ.

Не съм от хората, които говорят за неща, които съм постигнала, но в този случай чувствам, че трябва, може би повече за да си напомня, отколкото за нещо друго...

Бях на подиума на всяко едно спускане. Имам включително 2 победи. Проправих си път обратно до №1 в света, след като бях пенсионирана в продължение на 6 години след частична смяна на колената става, и само по себе си това беше невероятно постижение, което никога няма да забравя. Въпреки че след няколко дни никой няма да си спомня, че почти спечелих титлата за сезона, аз ще си спомня. Не исках да го правя, за да доказвам нещо на някого. Направих го, защото знаех, че мога. Просто ми се искаше да имах шанс да се боря докрай, за да се опитам да го спечеля...

Снимка: Reuters

Докато обаче седя тук, трябва да размишлявам и да се чудя: Защо една титла означава толкова много за мен? Защо плача за Кристалния глобус?

Защото ските винаги са били нещото, което обичам най-много на този свят. Винаги са ми носили невероятна радост, особено този сезон. Но това, което осъзнавам, е, че липсата на още една титла не прави този сезон по-малко изключителен. Това не отнема радостта, която изпитвах, стоейки на стартовата врата или пресичайки финалната линия и виждайки номер 1 до името си. Това не отнема невероятното време, което прекарах с моя отбор и съотборници. Пеейки и танцувайки с фенове и деца на пистите. Тези спомени не са отмити заради титлата. Сълзите ми просто означават, че ми пука. Винаги ми е било грижа. Ето защо работя толкова усилено. Ските са моята страст. Дали някога ще мога да го направя отново, предстои да видим. Но поне имам спомените, със или без титла, чувствам се привилегирована, че преживях това приключение.

Където и да ме отведе това приключение, ще намеря пътя си. Винаги го правя. Ските са това, което обичам да правя, но не е това, което съм. Има толкова много причини да бъда щастлива. Толкова много, за които да бъда благодарна.

Благодаря на всички, че дойдохте на това пътешествие с мен.", пише Вон.

Успехите

Линдзи Вон претърпя ужасяващо падане по време на олимпийските игри в Милано/Кортина, след като закачи една от вратите по трасето с ръка. Тя реши да участва на най-авторитетния спортен форум със скъсана кръстна връзка, а след инцидента се установи, че има тежки счупвания на левия крак.

И в момента Вон е номер 1 в генералното класиране в спускането. Очаква се след старта във Вал ди Фаса по-късно днес (7 март) от първата позиция да я измести Ема Айхер.

Снимка: Reuters

Вон има 4 големи Кристални глобуса (победител за сезона) и 16 първи места в края на надпреварите в различните дисциплини - спускане, супергигантски слалом и комбинация.

41-годишната скиорка само преди дни шокира последователите си, като показа, че продължава да работи във фитнеса, въпреки тежката контузия.