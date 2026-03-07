Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)

Традицията е спазена! След олимпийски игри е ред на най-авторитетния спортен форум за хора с увреждания!

Две седмици след като бяха закрити Игрите в Минало/Кортина, във Верона се състоя церемонията по запалване на олимпийския огън на 14-те зимни параолимпийски игри.

България има една представителка на форума, който стартира с връщането на спортистите на Русия и Беларус под собствен флаг и с бойкот на 11 държави на церемонията по откриването.

Българката

Стела Янчовичина развя българския трибагреник по време на церемонията. Тя бе придружена от своя баща Стефан, който е нейн помощник-треньор.

Единствената българка ще стартира в дисциплините слалом и гигантски слалом в пара алпийските ски.

Снимка: bgnes

Янчовичина замина за Италия като действаща световна шампионка при паралимпийците, след като през януари спечели титлите в гигантския слалом и слалома в Словакия.

Русия и Беларус

Параолимпийските игри са първите от Сочи 2014 г., на които се развяха знамената на Русия и Беларус.

През 2023 г. на двете страни бяха наложени забрани за участие на техни атлети в международни състезания заради нападението срещу Украйна. Спортистите можеше да участват на олимпийски игри, но само под неутрален флаг и след одобрението на специална комисия, която проучваше дали са изразявали подкрепа за войната. Така беше и на Игрите преди месец.

Снимка: bgnes

Преди това Русия нямаше право да изпраща атлети заради огромния скандал, който разкри държавна намеса при манипулирането на допинг проби на атлети.

Преди дни Международният палаолимпийски комитет вдигна санкциите и приветства 10 спортисти от страните.

Русия има двама представители в пара-алпийските ски (един мъж, една жена), двама в пара-ски бягането (един мъж, една жена) и двама в пара-сноуборд (двама мъже).

Беларус ще участва с четирима параатлети само в ски-бягането - един мъж и три жени.

Бойкот

Решението тези атлети отново да могат да използват държавните символи на Игрите, бе прието с недоволство от редица от страните, най-вече Украйна.

Снимка: bgnes

„Необходимо е да се разбере, че Русия, която днес окупира украински територии, избива цивилни – жени, деца, възрастни хора и инвалиди – и издига знамето си, напоено с кръвта на украинското цивилно население“, се казва в изявление на Украинския параолимпийски комитет.

Атлетите на страната не излязоха на церемонията по откриване в знак на бойкот. Те бяха подкрепени от представителите на още 10 страни - Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Канада, Великобритания, Германия и Франция.