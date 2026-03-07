Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)

Традицията е спазена! След олимпийски игри е ред на най-авторитетния спортен форум за хора с увреждания!
Две седмици след като бяха закрити Игрите в Минало/Кортина, във Верона се състоя церемонията по запалване на олимпийския огън на 14-те зимни параолимпийски игри.
България има една представителка на форума, който стартира с връщането на спортистите на Русия и Беларус под собствен флаг и с бойкот на 11 държави на церемонията по откриването.
Стела Янчовичина развя българския трибагреник по време на церемонията. Тя бе придружена от своя баща Стефан, който е нейн помощник-треньор.
Единствената българка ще стартира в дисциплините слалом и гигантски слалом в пара алпийските ски.
Янчовичина замина за Италия като действаща световна шампионка при паралимпийците, след като през януари спечели титлите в гигантския слалом и слалома в Словакия.
Параолимпийските игри са първите от Сочи 2014 г., на които се развяха знамената на Русия и Беларус.
През 2023 г. на двете страни бяха наложени забрани за участие на техни атлети в международни състезания заради нападението срещу Украйна. Спортистите можеше да участват на олимпийски игри, но само под неутрален флаг и след одобрението на специална комисия, която проучваше дали са изразявали подкрепа за войната. Така беше и на Игрите преди месец.
Преди това Русия нямаше право да изпраща атлети заради огромния скандал, който разкри държавна намеса при манипулирането на допинг проби на атлети.
Преди дни Международният палаолимпийски комитет вдигна санкциите и приветства 10 спортисти от страните.
Русия има двама представители в пара-алпийските ски (един мъж, една жена), двама в пара-ски бягането (един мъж, една жена) и двама в пара-сноуборд (двама мъже).
Беларус ще участва с четирима параатлети само в ски-бягането - един мъж и три жени.
Решението тези атлети отново да могат да използват държавните символи на Игрите, бе прието с недоволство от редица от страните, най-вече Украйна.
„Необходимо е да се разбере, че Русия, която днес окупира украински територии, избива цивилни – жени, деца, възрастни хора и инвалиди – и издига знамето си, напоено с кръвта на украинското цивилно население“, се казва в изявление на Украинския параолимпийски комитет.
Атлетите на страната не излязоха на церемонията по откриване в знак на бойкот. Те бяха подкрепени от представителите на още 10 страни - Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Канада, Великобритания, Германия и Франция.