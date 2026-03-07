Скандал на мача на Везенков: Собственикът на съперника унижи тежко легенда (ВИДЕО)

Моето голямо гръцко баскетболно дерби - това може да е описанието на мача между Олимпиакос и Панатинайкос от 30-ия кръг на Евролигата.

Очакванията на всички за напрегнати сблъсъци на терена и нерви по трибуните се оправдаха. В крайна сметка тимът на Везенков Олимпиакос победи с 86:80, за жалост без българина на паркета, тъй като той се възстановява от контузия.

И ако играта на високо ниво и тежкото съперничество бяха очаквани, то никой не предвиждаше, че след мача собственикът на Панатинайкос - Димитрис Янакопулос, ще... унижи една от легендите на европейския баскетбол и в момента президент на Евролигата Деян Бодирога.

Съдийството

Янакопулос - известен със своя избухлив нрав и невъздържано поведение, бе изключително недоволен от съдийството по време на мача.

Всъщност за Олимпиакос това е 11-а поредна победа над големия градски съперник в Евролигата. Новите точки в актива на Везенков и отбора му ги затвърдиха в първата шестица - на трето място в класирането. От друга страна Панатинайкос е десети и почти загуби шансовете за участие във финалния турнир.

Явно този развой е ядосал Димитрис Янакопулос, който обвини за загубата... първия човек в Евролигата - сърбинът Деян Бодирога. В знак на протест собственикът нареди ликът на легендата на европейския баскетбол да бъде свален от тавана на залата.

Бодирога игра за Панатинайкос от 1998 до 2002 г., като с негова снимка бе отбелязан един от най-силните сезони на клуба - 1999/2000. Тогава гръцкият гранд спечели Евролигата и титлата у дома.

След мача Янакопулос продължи с атаките, като написа в социалните мрежи на сръбски "Как не те е срам!".

Бодирога всъщност има 2 световни (1998 и 2002 г.) и 3 европейски (1995, 1997, 2001) титли, както и сребърен медал от олимпийските игри в Атланта през 1996 г. с тима на тогавашна Югославия. С Панатинайкос той има 3 титли на Гърция и 2 в Евролигата.

Скандалите

Димитрис Янакопулос често се забърква в скандали, особено на дербита.

През 2025 г., по време на финалната серия за титлата, той отправи неприлични жестове към собствениците на Олимпиакос, а напрежението ескалира до степен, в която мачът бе отменен. Стигна се до намеса на прокуратура и обвинения за заплахи за живота.

Янакопулос получи 10-месечна забрана за посещение на спортни събития от гръцката баскетболна лига и плати глоба в размер на 20 000 евро.

Наскоро той бе обвинен, че е пращал заплашителни съобщения на съдиите за мачовете срещу Ефес в Евролигата и олекна със 100 000 евро.