Тенис

Григор и Алкарас един срещу друг днес... или утре

Вижте в колко се очаква да започне мачът от втория кръг на турнира в Индиън Уелс!

Григор и Алкарас един срещу друг днес... или утре
Едно от най-сложните, но и най-важни предизвикателства за Григор Димитров предстои тази вечер! Или утре сутрин! 

Той ще играе срещу световния номер 1 Карлос Алкарас на тенис турнира в Индиън Уелс. 

Мачът е от втори кръг и очаквано ще бъде на централния корт.

В полунощ

По програма срещата между Димитров и Алкарас е трета в програмата. 

Преди тях ще играят Хейли Баптист - Елена Рибакина, които ще започнат в 21:00 ч. българско време. Следват ги Новак Джокович - Камил Майджак, които се очакват да са на корта в 23:00 ч.

След това е ред на българина и именития му съперник. Очакват се двамата да излязат на корта около полунощ. 

Мач номер 7

До момента двамата са играли 6 пъти един срещу друг, като Димитров има 2 победи - от Шанхай (2023) и Маями (2024).

Всъщност през миналата година, която в последствие се превърна в кошмар за Григор заради тежка контузия, именно испанецът го отстрани от турнира в Индиън Уелс на осминафинал.

