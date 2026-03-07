Григор и Алкарас един срещу друг днес... или утре

Едно от най-сложните, но и най-важни предизвикателства за Григор Димитров предстои тази вечер! Или утре сутрин!

Той ще играе срещу световния номер 1 Карлос Алкарас на тенис турнира в Индиън Уелс.

Мачът е от втори кръг и очаквано ще бъде на централния корт.

В полунощ

По програма срещата между Димитров и Алкарас е трета в програмата.

Преди тях ще играят Хейли Баптист - Елена Рибакина, които ще започнат в 21:00 ч. българско време. Следват ги Новак Джокович - Камил Майджак, които се очакват да са на корта в 23:00 ч.

Снимка: Reuters

След това е ред на българина и именития му съперник. Очакват се двамата да излязат на корта около полунощ.

Мач номер 7

До момента двамата са играли 6 пъти един срещу друг, като Димитров има 2 победи - от Шанхай (2023) и Маями (2024).

Всъщност през миналата година, която в последствие се превърна в кошмар за Григор заради тежка контузия, именно испанецът го отстрани от турнира в Индиън Уелс на осминафинал.