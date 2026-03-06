Министърът на спорта пред bTV: Имало е реална опасност за живота на Малена (ВИДЕО)

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев даде последна информация в ефира на bTV за състоянието на Малена Замфирова.

„Чуваме се с бащата ѝ няколко пъти на ден. Имало е реална опасност за живота ѝ, но днес има добри новини – Малена се чувства значително по-добре, яла е нормална храна и виждаме, че нещата се развиват положително“, заяви министърът.

Той уточни, че счупванията и травмите са тежки и нашите институции ще осигурят пълна подкрепа. Той прикани децата от цялата страна да изпратят картички и позитивна енергия на талантливата ни сноубордистка.

По отношение на борбата, Илиев потвърди, че е поискал от Станка Златева среща с Управителния съвет, за да обсъдят проблемите и участието на европейското първенство. „Всеки с български паспорт има право да се състезава“, подчерта министърът.

Що се отнася до скандалите в щангите, проблемите са свързани с големи задължения и съдебен спор, който спира финансирането. Решение вече е намерено – държавата ще подпомага състезателите чрез клубовете. Министърът призова всички страни да седнат и да намерят компромис.

„Важно е тези силни мъже да работят заедно и да намерят решение, за да не се губят таланти и постижения на национално ниво“, добави той.

Чуйте още във видеото.