"Железните", еп. 3: Бояна Костадинова - момичето извън клишето (ВИДЕО и СНИМКИ)

Една от най-големите надежди на България във вдигането на тежести — и доказателство, че силата и женствеността могат да вървят заедно.
В днешния епизод на "Железните" ви срещаме с Бояна Костадинова. Днес тя ще открие българското участие на европейското първенство в Батуми. Стартът на битката за медалите в кат. до 48 кг е в 15:00 ч. Опитите им може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG.
„Като ме видят на нормална снимка, повечето хора не могат да си представят, че вдигам щанги“, споделя пред камерата на bTV националката.
Любовта към спорта идва естествено. Вдъхновението е у дома — от майка ѝ Вера, световна шампионка по силов трибой.
По време на пандемията тренировките се пренасят в хола. Там започва всичко.
„Имаше щанги в хола ни. Казах: „Мамо, може ли да ме научиш на нещо?“ После отидох в залата... и си останах.“
Само няколко месеца по-късно вече е на лагер с националния отбор при кадетките.
„Един треньор като ти каже, че ще успееш — вярваш. И аз повярвах. Кристияна Колева, първата ми треньорка беше в залата и тя беше убедена, че аз ще успея.“
Бояна израства сред хора, за които тренировките са част от ежедневието. Затова и реакциите на околните понякога я изненадват.
Въпреки представите за щангистките, тя не прави компромис със себе си.
„Аз съм момиче. Обичам да имам маникюр, да ходя на фризьор. Това не ми пречи да вдигам.“
А вдигането на тежести за нея не е просто спорт. „Това е начинът ми на живот. Не мога без залата.“
На дебюта си при жените на европейското първенство в София 2024 преживява разочарование — остава близо до медалите.
„Беше ми много гадно. Няколко дни не излизах от вкъщи. Но няма цял живот да рева.“
Следващата цел вече е пред нея — европейското първенство в Батуми. „Искам да имам медал от европейско. Свикнала съм нещата да се случват последователно.“
Пътят ѝ можеше да бъде различен. Като дете започва с модерни танци, после опитва кикбокс. Днес обаче мястото ѝ е на подиума.
А примерът ѝ вече вдъхновява и по-малката ѝ сестра Калимана.

