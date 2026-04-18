"Железните", еп. 2: Да изчезнеш за 360 секунди (ВИДЕО)

Колко различен може да бъде светът ти след 360 секунди? Отговорът може да даде щангистът Иван Димов. За 360 секунди – времето, в което се правят всичките опити в щангите – неговата мечта за олимпийски медал в Париж се превърна в истински кошмар.

Във френската столица Димов не успя да направи успешен опит и остана извън класирането. Спомен, който оставя своя отпечатък и до днес.

В понеделник 23-годишното момче от Сопот ще се качи на подиума в Батуми, в преследване на осми европейски медал.

Надпреварата в Грузия започва в неделя, 19 април, а първа да защитава честта на България ще има Бояна Костадинова в кат. до 48 кг.

"Бях бесен"

„След първия опит в Париж просто много почнах да мисля странични неща. Че се хлъзга подиумът, не е честно, ядосах се... Просто беше прекалено рано да се ядосам. Трябваше след третия опит, тогава да не ги бях направил, тогава трябваше да се ядосам. Това бих променил“, откровен е Димов, с който ви срещаме в Епизод 2 на специалната ни дигитална поредица "Железните".

„Тази тежест 134, от когато почнах, бях я вдигал всяка седмица. Просто бях готов отвсякъде за нея. Като я изпуснах, направо бях бесен. И там беше грешката. Това бих променил...“

Димов вече има 7 медала в двубоя на европейски първенства: сребро за младежи в Сан Донато Миланезе 2018, бронз при до 23-годишните в Риваниеми 2021 и вече четири отличия при мъжете. Първата му титла беше от Тирана 2022, а втората - преди година в Кишинев. Има още бронз в Ереван 2023 и сребро в София 2024.

6 опита, 6 минути, 360 секунди... Колко различен е бил самият той 360 секунди преди да започне да вдига на най-големия спортен форум и колко различен е след това?

„Коренна разлика. Аз даже когато загрявах в Париж, бях с усмивка. Загрявката ми беше доста добре. Чувствах се много добре. Направо не мога да повярвам... Даже не беше разочарование. Просто не мога да повярвам. Не знаех как аз се чувствам. Много странна емоция...“

В духа на филма „Да изчезнеш за 60 секунди“ и Иван Димов е искал да изчезне, за 360 секунди... „Абсолютно... Кофти.“

Часовете след разочарованието на олимпийските игри в Париж са най-тежките за Иван Димов. Дълги нощи без сън, месеци на вътрешни битки и опит да подреди мислите си.

„Разочароването е ясно. Да, дълги нощи без сън, много размисли. Това в продължение на месеци. Бях доста в кофти момент в живота си. Има спомени, които са ми бледи. Не помня какво се е случвало“, не крие емоциите си пред камерата ни Димов.

Как се справяш в такъв момент?

„Много обичам да ходя и много ходих. Разбивах се да ходя, с опит го обикалях по 5 пъти целия Сопот. Редовно. Всеки ден. Идеята беше да се разсея. Не можеш просто да го забравиш. Трябва да се мине време. Където се разхождам, слушам музика. Хем се разсейвам, хем малко по различно начин мисля на нещата.

Мисля, че съм доста над нещата вече. Изобщо. Вече не ми пука. Правя, каквото мога. Това нещо го развих след олимпийските игри. Правя, каквото мога. И когато не се получи, поне мога да си кажа „Опита. Направи, каквото можеш. Недей го мисли и продължавай напред!“

След олимпийското разочарование, Иван Димов се завръща в залата. Най-голямата му мотивация остава брат му – човекът, който го въвежда в спорта, но след тежка катастрофа вече не може да се състезава.

„Гледах да не показвам слабост. Говорихме, но гледах да не да показвам, че съм зле. „Брат ми, следващия път!“, Нормалните неща ми каза. Той вдига с мен всеки път, доста ме подкрепя.“

След завръщането си, Димов печели европейската титла в Кишинев 2025 – силен отговор след трудния период. Минути след успеха, увереността вече е друга.

„Със сигурност много добре ми се отрази, защото доста убедително си спечелих титлата. Доста увереност ми даде да продължа“, откровен е националът.

Погледът на Иван Димов вече е към новото европейско първенство в Грузия, с една ясна цел – този път 360-те секунди да му донесат не болка, а удовлетворение.

„Искам да се чувствам добре. Да си изкарам добре, да е хубаво състезанието. Да се чувствам жив. То и затова тренирам. Това ме кара да се чувствам жив. Преодолявам себе си. Има някакъв смисъл.“

