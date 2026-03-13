Най-добрият треньор у нас взима приз "Димитър Пенев"

Наградата за най-добър треньор на България, която традиционно се връчва по време на церемонията „Футболист на годината“, вече ще носи името „Димитър Пенев“.

По предложение на Българската асоциация на спортните журналисти отличието, което получава най-заслужилият български специалист във футбола, ще се нарича Награда „Димитър Пенев“ – в памет на Стратега, създал най-големия успех в историята на българския футбол.

По традиция се отличава призовата тройка сред българските треньори. Победителят ще получи за първи път приза, носещ името на Димитър Пенев, по време на церемонията за 65-ата анкета „Футболист на годината“, която ще се проведе на 22 март 2026 г.

Признание

„Димитър Пенев значи вечност. Той е не просто изключителен футболист – двукратен №1 на България. Той е не просто легендарен треньор – определен за №1 на ХХ век. Той е и велик човек. Обединител на България.

Наградата за най-добър треньор, която ежегодно се връчва на „Футболист на годината“, да носи неговото име – това е най-малкото, което можем да направим, за да пазим примера и паметта на Стратега. Но и най-голямата мотивация за бъдещето, защото няма треньор у нас, за когото да не бъде чест да спечели наградата „Димитър Пенев“.

Самото му име е символ на успех във футбола, символ на успех в треньорската професия. Димитър Пенев е символ на успеха на България“, заяви президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров.

Легенда

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в Мировяне. Футболист №1 на България за 1967 и 1971 г. Играе на три световни първенства. Осем пъти шампион на България като играч – веднъж с Локомотив София и седем пъти с ЦСКА. Три пъти шампион с ЦСКА и като треньор.

Полуфиналист за КЕШ като асистент през 1982 г. и полуфиналист за КНК като старши треньор през 1989 г. Той е архитектът на „златното поколение“ на българския футбол, спечелило бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 г.

През годините Димитър Пенев дава път във футбола на десетки млади играчи. Носител е на орден „Стара планина“.

Но най-голямата награда за обикновения в своята необикновеност човек – великия Димитър Пенев – остава любовта на цяла България.

Победителите в 65-ата анкета „Футболист на годината“ ще бъдат обявени и наградени на церемония на 22 март 2026 г.

На церемонията ще стане ясна и призовата тройка при българските футболисти за 2025 г., определена чрез гласуването на спортните журналисти.

Ще бъдат наградени още треньор №1 на България и неговите подгласници, както и най-добрите футболисти в българското първенство за 2025 г. – вратар, защитник, полузащитник, нападател и чужденец №1.

Ще бъде връчена и наградата за най-прогресиращ млад играч, както и отличието за №1 на България в женския футбол.

За десета поредна година ще бъде връчена и специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти „Лъвско сърце – Трифон Иванов“.

За трета година по време на церемонията ще бъдат отличени и футболист №1 и треньор №1 в минифутбола.