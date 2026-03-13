Възторг в отбора на Цолов: Никола е топ пилот!

Босът на Кампос Рейсинг – Адриан Кампос – похвали българския пилот Hикола Цолов след триумфа му в основното състезание във Формула 2 в Мелбърн.

Българския лъв стартира от пета позиция и още в третата обиколка пое лидерството. Той успя да запази хладнокръвие при два рестарта след кола на сигурността и да парира атаките на конкурента си Рафаел Камара, записвайки първата си победа във Формула 2.

"Няма какво повече да искаш"

Снимка: Lap.bg

„Да, беше много, много, много добре“, заяви Кампос. „Съботата не беше неговият ден, но в неделя той се справи блестящо. Кара като топ пилот, няма какво повече да искаш.“

Двама новобранци

За първи път в историята си Кампос залага на двама новобранци – Цолов и Ноел Леон. Интересно е, че целият подиум в неделя бе изцяло от дебютанти: Цолов бе придружен от Рафаел Камара и Лоренс ван Хупен. Кампос отбеляза, че това показва нивото на новото поколение пилоти, които ще печелят състезания през сезона.