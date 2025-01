Балканско дерби за Десподов и ПАОК в ЛЕ

Балканско дерби за Кирил Десподов в Лига Европа! Жребият за плейофната фаза, изтеглен в Нион, събра ПАОК с румънския Стяуа.

Двубоят ще е възможност солунският гранд да си отмъсти на Стяуа за загубата с 0:1 насред ст. Тумба на 3 октомври в основната фаза.

FCSBPAOK



FCSB take on Răzvan Lucescu’s PAOK once again, this time in the first knockout stages



Can they repeat with another win, or will they be better prepared this time?



1st leg - Feb 13th, away

2nd leg - Feb 20th, home#UEL pic.twitter.com/wlTJJzux7i