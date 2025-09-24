bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Докъде ще стигне Лудогорец в Лига Европа? (АНКЕТА)

Първият мач на разградчани от кампанията е днес, 24 септември!

Lap.bg

Лудогорец започва поредния си поход в европейските клубни турнири! 14-кратните шампиони ще играят за 11-та поредна година в международните надпревари, като и този път ще се изявяват в Лига Европа.

Първият мач на "орлите" е днес, 24 септември срещу шведския Малмьо

Докъде ще стигне Лудогорец в Лига Европа?

Форматът

За втора година европейските клубни турнири се провеждат по нова схема. Жребият определи Лудогорец да играе със следните тимове:

23.09: Малмьо - Лудогорец
02.10: Лудогорец - Бетис
23.10: Йънг Бойс - Лудогорец
06.11: Ференцварош - Лудогорец
27.11: Лудогорец - Селта
11.12: Лудогорец - ПАОК
22.01: Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец
29.01: Лудогорец - Ница

Първите 8 отбора в класирането са сигурни за осминафиналите. Отборите от 9-то до 24-то място ще играят плейофи, а останалите 8 приключват участието си в европейските клубни турнири. 

Миналият сезон

През миналата кампания Лудогорец записа 4 равенства и 4 загуби в Лига Европа. Така тимът завърши на 33-то място и безславно приключи с участието си. 

През настоящия сезон от клуба дават заявка, че нещата ще са различни. 

"Амбицирани сме да започнем да печелим мачове като гост. Всеки иска да участва в подобни двубои в тези турнири. Развълнувани сме, че сме тук", заяви треньорът Руи Мота. 

Дали Лудогорец ще успее да спечели трите точки срещу Малмьо и да започне по добър начин? Предстои да разберем! 

