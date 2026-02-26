bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дори Десподов е безсилен пред испанската прокоба на ПАОК

Мисията изглежда невъзможна за гърците

ПАОК трябва да преодолее слабата си история в Испания, ако иска да елиминира Селта. Испанският тим спечели първия мач с 2:1 и влиза в реванша с увереност.

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов все още възстановява контузия и няма да вземе участие в двубоя.

Обетованата земя за ПАОК

Селта затвърди доброто си състояние с победа 2:0 над Майорка в Ла Лига и вече е в топ 6. Тимът на Клаудио Хиралдес има две поредни победи, а у дома е впечатляващ – пет успеха в последните шест мача във всички турнири.

Статистиката също е на страната на „небесносините“ – в 9 от 10 случая в Европа са продължавали напред, когато печелят първия мач.

ПАОК стигна до късен гол в първата среща, но след това направи 1:1 с АЕЛ Лариса и вече три мача е без победа (2 равенства, 1 загуба). Отборът на Разван Луческу се бори за титлата в Гърция, но формата като гост не е убедителна – само три победи в последните девет визити. През октомври ПАОК загуби с 1:3 на този стадион.

Селта има пет поредни победи срещу гръцки отбори, като във всяка е вкарала поне по два гола.

ПАОК никога не е печелил гостуване в Испания в евротурнирите (2 равенства, 6 загуби).

