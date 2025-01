Йовичевич преди Лион: Способни сме на добър мач (ВИДЕО)

"Очаквам тежък мач срещу много добър съперник. Искаме този последен мач в Лига Европа да приключи с добро настроение и хубава атмосфера. Способни сме да изиграем добър мач", оптимист е треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич.

В сряда, 30 януари, разградчани гостуват на Олимпик Лион в последния си мач в Лига Европа. Двубоят може да гледате пряко в ефира на bTV Action. Студиото ни започва в 21:30 ч.

Треньорът Игор Йовичевич допълни, че фокусът му е върху предстоящите мачове и сега не мисли за нови попълнения в отбора.

Лудогорец остана един от едва десетте отбора в Европа, които до момента не са губили мач за първенство през настоящия сезон, но в в Лига Европа ситуацията е различна - три равенства и четири поражения, а головата разлика е 3:10. Тимът от Разград е 33-и в класирането, а Лион, който ще гони пети успех във втория по сила турнир на континента, е пети.

Преди дни французите се разделиха с треньора Пиер Саж, а за негов заместник се спряга изгоненият от Милан Пауло Фонсека.

"Те имат нужда от победа, много е трудно да се анализират в момента, но със сигурност са добър отбор", каза на летището във Варна Якуб Пьотровски.

Olympique Lyon have sacked the manager Pierre Sage with immediate effect.



John Textor, working on new manager as Paulo Fonseca is among options as @hugoguillemet reports. pic.twitter.com/bQ04Zd8HsO