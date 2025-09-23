bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Моци преди Малмьо: Надявам се на три или поне на една точка

Lap.bg

Лудогорец замина за Швеция, където утре (24 септември) ще започне участието си в Лига Европа. 

Разградчани са част от втория по сила европейски клубен турнир за втора поредна година, а първият им съперник ще е скандинавският гранд Малмьо.

Три или една точка

При заминаването на тима, техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че се надява на добър резултат и точки в актива. 

"Всяка точка е важна в новия формат и се надявам още от първия мач да вземем нещо. Знаем, че ни чака тежък мач срещу много добър съперник, но вярвам много на нашите момчета. В този момент разполагаме с доста добри футболисти.

Снимка: Lap.bg

Предния път като играхме срещу тях беше преди четири години и оттогава са се променили нещата. Надявам се да вземем три или поне точка от Малмьо. Видяхме миналата година, че всяка точка е важна”, каза Моци.

Статистика

През сезон 2021/2022 именно Малмьо спря пътя на Лудогорец към Шампионската лига.

На плейофа в квалификациите шведите победиха с 2:0 у дома, а в реванша в Разград домакините записаха успех с 2:1, който обаче не им беше достатъчен.

В момента Малмьо е на шесто място в класирането в Швеция.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ференцварош и Лудогорец

Ференцварош
Ференцварош
3 : 0
Лудогорец
Лудогорец
41%
Притежание на топката
43%
9
Точни удари
14
5
Неточни удари
6
48
Опасни атаки
76
15
Нарушения
11
5
Корнери
9
0
Засади
2
3-1-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Groupama Aréna

Състави

90
3 28 22
23
25 64 36 47
75 19
77 29 11
26 23 18
17 15 24 3
39
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Габор Шандор Салай 22 Габор Шандор Салай
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Лени Джоузеф 75 Лени Джоузеф
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Тагове:

Стокхолм лига европа директор лудогорец евротурнири малмьо козмин моци първи кръг

