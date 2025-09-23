Моци преди Малмьо: Надявам се на три или поне на една точка

Лудогорец замина за Швеция, където утре (24 септември) ще започне участието си в Лига Европа.

Разградчани са част от втория по сила европейски клубен турнир за втора поредна година, а първият им съперник ще е скандинавският гранд Малмьо.

Срещата е на 24 септември и ще може да я гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 21:30 ч.

Три или една точка

При заминаването на тима, техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че се надява на добър резултат и точки в актива.

"Всяка точка е важна в новия формат и се надявам още от първия мач да вземем нещо. Знаем, че ни чака тежък мач срещу много добър съперник, но вярвам много на нашите момчета. В този момент разполагаме с доста добри футболисти.

Предния път като играхме срещу тях беше преди четири години и оттогава са се променили нещата. Надявам се да вземем три или поне точка от Малмьо. Видяхме миналата година, че всяка точка е важна”, каза Моци.

Статистика

През сезон 2021/2022 именно Малмьо спря пътя на Лудогорец към Шампионската лига.

На плейофа в квалификациите шведите победиха с 2:0 у дома, а в реванша в Разград домакините записаха успех с 2:1, който обаче не им беше достатъчен.

В момента Малмьо е на шесто място в класирането в Швеция.

