Убиха фен на Рейнджърс в Истанбул (ВИДЕО)

Кошмарна новина помрачи срещата между Фенербахче и Рейнджърс в осминафиналите на Лига Европа (19:45 ч., пряко по RING).

Кристофър Потър, привърженик на гостите, е починал, след като е бил блъснат от кола в 4:30 ч. след полунощ в Истанбул.

Според турските медии, Кристофър е бил в нощно заведение, след което се е прибрал с такси до хотела. Той обаче е отишъл до близкия банкомат да изтегли пари, и на връщане, когато е пресичал булеварда, е бил блъснат. Двама души в момента са в ареста по подозрение за убийство.

06.03.2025, Rangers fan who came to Fenerbahçeaway died in a traffic accident in Istanbul. Tributes have begun to appear at the spot where Christopher was tragically killed, click here for more: https://t.co/4wR07w2K7K pic.twitter.com/mK1eLcqAB8