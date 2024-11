"Всеки, който напада евреите, напада всички нас"

Евреите трябва да се чувстват сигурни в Европа", се казва в X страницата на Шолц.

Die Meldungen über Gewalt gegen israelische Fans in Amsterdam sind unerträglich. Das dürfen wir nicht hinnehmen.



Wer Jüdinnen und Juden angreift, greift uns alle an. Jüdinnen und Juden müssen sich in Europa sicher fühlen können.