Защо Брага-Бетис от Лига Европа ще се играе в сряда?

Брага ще посрещне Бетис в първия четвъртфинал на Лига Европа на "Ещадио Мунисипал" в Португалия. Интересното е, че тази среща ще се изиграе в сряда (08.04), а не в четвъртък, както обикновено са мачовете от програмата на втория по сила европейски клубен турнир.

Защо мачът е изтеглен?

УЕФА запазва вторник и сряда за Шампионската лига, докато мачовете от Лига Европа и Лигата на конференциите се играят в четвъртък. В този случай, поради логистични и охранителни причини, гостуването на Бетис в Португалия е изтеглено с един ден по-рано и ще се играе днес (08.04), за да се избегне съвпадение с мачовете от четвъртфиналите на Шампионската лига между Барселона и Атлетико Мадрид.

Снимка: Reuters

Другият португалски участник в Лига Европа - Порто, също ще играе първия си мач срещу Нотингам Форест у дома. Разстоянието между градовете Брага и Порто е около 60 км и следователно отборите и феновете използват летището в Порто.

И за да се избегнат провокации от двете португалски агитки, мачът на Брага и Бетис е изместен с един ден. Същото се случи и във втория мач от осминафиналите между Брага и Ференцварош, който също се игра в сряда, а не в четвъртък.

Снимка: Reuters

Брага срещу Бетис

Това ще е първи мач в историята на евротурнирите между тези два отбора. Брага, който отстрани Левски в предварителните кръгове на Лига Европа, се е запътил във финала в турнира. Последният път, когато португалският отбор стигна до финал в престижен европейски турнир, бе през сезон 2010/11. Тогава Брага губи от Порто с 0:1 на финала на Лига Европа в Дъблин.

Снимка: Reuters

Бетис ще се опита да стигне до втори пореден финал в Европа, след като миналата година игра срещу Челси в Лигата на конференциите. Андалусийците загубиха катастрофално с 1:4, а сега са сред фаворитите за финала в тазгодишното издание на Лига Европа.