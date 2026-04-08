bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Защо Брага-Бетис от Лига Европа ще се играе в сряда?

Интересно решение на УЕФА

Брага ще посрещне Бетис в първия четвъртфинал на Лига Европа на "Ещадио Мунисипал" в Португалия. Интересното е, че тази среща ще се изиграе в сряда (08.04), а не в четвъртък, както обикновено са мачовете от програмата на втория по сила европейски клубен турнир.

Защо мачът е изтеглен?

УЕФА запазва вторник и сряда за Шампионската лига, докато мачовете от Лига Европа и Лигата на конференциите се играят в четвъртък. В този случай, поради логистични и охранителни причини, гостуването на Бетис в Португалия е изтеглено с един ден по-рано и ще се играе днес (08.04), за да се избегне съвпадение с мачовете от четвъртфиналите на Шампионската лига между Барселона и Атлетико Мадрид.

Снимка: Reuters

Другият португалски участник в Лига Европа - Порто, също ще играе първия си мач срещу Нотингам Форест у дома. Разстоянието между градовете Брага и Порто е около 60 км и следователно отборите и феновете използват летището в Порто.

И за да се избегнат провокации от двете португалски агитки, мачът на Брага и Бетис е изместен с един ден. Същото се случи и във втория мач от осминафиналите между Брага и Ференцварош, който също се игра в сряда, а не в четвъртък.

Снимка: Reuters

Брага срещу Бетис

Това ще е първи мач в историята на евротурнирите между тези два отбора. Брага, който отстрани Левски в предварителните кръгове на Лига Европа, се е запътил във финала в турнира. Последният път, когато португалският отбор стигна до финал в престижен европейски турнир, бе през сезон 2010/11. Тогава Брага губи от Порто с 0:1 на финала на Лига Европа в Дъблин.

Снимка: Reuters

Бетис ще се опита да стигне до втори пореден финал в Европа, след като миналата година игра срещу Челси в Лигата на конференциите. Андалусийците загубиха катастрофално с 1:4, а сега са сред фаворитите за финала в тазгодишното издание на Лига Европа.

Спортинг Брага
срещу
Бетис
08.04.2026 19:45
Тагове:

футбол левски финал европа лига европа португалия порто сряда брага бетис

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV