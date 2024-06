Италия възкръсна в последните секунди и е на осминафинал (ГАЛЕРИЯ)

Италия и Хърватия направиха 1:1 в изключително драматичен мач от група 2 на Евро 2024, игран в Лайпциг.

"Адзурите" изтръгнаха точката в последните секунди от добавеноto време и се класираха за осминафиналите, където ще се изправят срещу Швейцария. Същевременно "ватрените" почти сигуно отпадат от турнира.

На Ред Бул Арена, Хърватия поведе в 55' чрез капитана Лука Модрич, който се разписа при добавката след удар на Анте Будимир.

38 - At the age of 38 years and 289 days, Luka Modric is the oldest player to ever score at the UEFA European Championship finals. Timeless. #EURo2024 pic.twitter.com/ESECX0gDAk