Златна Ева Брезалиева!

Българските гимнастички спечелиха общо пет медала от Световната купа по художествена гимнастика в София.
Родните грации завоюваха златен, два сребърни и два бронзови медала от състезанието на домашна сцена.
Златото грабна Ева Брезалиева, която триумфира във финала на бухалки, а сребърните медали са на Стилияна Николова, която стана втора в многобоя и на топка.
Стилияна взе и бронз на бухалки. Другото бронзово отличие бе спечелено от ансамбъла в многобоя.
Момичетата на Весела Димитрова и Ясена Стойнева допуснаха грешки и в двете си изигравания във финалите на отделните уреди и останаха без отличие днес.
