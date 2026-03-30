Златна Ева Брезалиева!

Българските гимнастички спечелиха общо пет медала от Световната купа по художествена гимнастика в София.



Родните грации завоюваха златен, два сребърни и два бронзови медала от състезанието на домашна сцена.



Златото грабна Ева Брезалиева, която триумфира във финала на бухалки, а сребърните медали са на Стилияна Николова, която стана втора в многобоя и на топка.



Стилияна взе и бронз на бухалки. Другото бронзово отличие бе спечелено от ансамбъла в многобоя.





Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Момичетата на Весела Димитрова и Ясена Стойнева допуснаха грешки и в двете си изигравания във финалите на отделните уреди и останаха без отличие днес.



