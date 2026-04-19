Отлична Стилияна Николова блести с нови медали

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч и бронзов на топка на Световната купа по художествена гимнастика в Баку.

След бронзовото си отличие в многобоя в събота, най-добрата ни гимнастичка продължи силното си представяне и добави още два медала към актива си.

На финала на обръч Николова изигра стабилно композицията си и получи оценка от 28.550 точки (12.900 трудност, 7.800 артистичност и 7.850 изпълнение). Българският щаб подаде контестация за трудност с тяло, която обаче беше отхвърлена.

Златото на този уред спечели европейската шампионка Таисия Онофричук (Укр) с 28.650 точки, а трета остана рускинята София Илтерякова, която се състезава с неутрален статут, с 28.450 т. Олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Гер) допусна грешка и се нареди осма с 24.850 т.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

На финала на топка Николова завоюва третото си отличие от надпреварата, след като получи 28.600 т. (12.400 трудност, 8.150 артистичност и 8.050 изпълнение) и спечели бронзовия медал. Победителка стана Даря Варфоломеев с 28.900 т., а втора се нареди италианката София Рафаели с 28.800.

По-късно днес Николова ще участва във финалите на бухалки и лента.

Ансамбълът на България за жени също се класира за финала на три обръча и два чифта бухалки.