Художествена гимнастика

Трагедия в семейството

Гимнастичка в траур: Надяваме се, че бяхме достойни за теб

На 1 април светът на едно семейство притихна. Джорджия си тръгна тихо, както живя, но оставяйки след себе си любов, която никога няма да си тръгне.

Семейството на Феличе Чентофанти, бивш защитник на Интер, Палермо и Дженоа, телевизионен анализатор и спортен мениджър, е в траур: дъщеря му Джорджия, родена с увреждане, почина на 1 април.

Сестра ѝ, бившата гимнастичка от ансамбъла на Скуадра адзура, шампионка и олимпийска медалистка - Мартина Чентофанти, сподели новината с думи, които разказват за загубата, за живота, за връзката, за светлината, която не угасва:

Винаги пазехме твоята история само за нас. Защото тя беше нежна. Крехка. Свята. Но днес искаме светът да разбере какво означаваше ти за нас.

От първия миг ти беше нашата сила. Нашият център. Нашето сърце. Ти беше любовта, около която се подреждаше всичко.

Мартина си спомня не болестта, не трудността, а светлината:

Твоята усмивка беше нашият дом. Само мисълта за теб ни даваше сили да продължим. До теб страхът ставаше по-малък. Болката по-поносима. Невъзможното възможно.

Ти ни научи да обичаме без условия. Да ценим всяка минута. Да живеем истински.

А после идват най-тежките и най-истинските думи тези, които се казват само когато сърцето говори:

Това, което ни даде през всички тези години, е безкрайно. Надяваме се да сме били достойни за теб. Надяваме се да сме успели да ти върнем поне частица от любовта, която ти ни подари.

Мартина я нарича така, както я е чувствала цял живот:

Нашият воин... ти се бори до последния си дъх.

И след това идва надеждата онази тиха, спасителна надежда, с която се сбогуваме с най-обичаните хора:

Сега вярваме, че си свободна. Свободна от болката. Свободна от жестокостта на живота. Представяме си те как вървиш. Как тичаш по поляна. Как четеш. Как рисуваш. Как гледаш морето, слънцето и небето със същата твоя усмивка, която ще живее завинаги в нас.

И обещанието, което всяко семейство дава в такива моменти:

Мама, татко, Марти, Ками и всички ние ще те пазим завинаги тук в сърцата си. Ще пазим името ти живо. Ще пазим светлината ти жива. Ще пазим теб, неутешима е Феличе.

