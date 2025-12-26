bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Сбогом, Изабел! Гимнастиката няма да те забрави
18-годишната бразилка загуби битката с рака
Художествена гимнастика

Сбогом, Изабел! Гимнастиката няма да те забрави

18-годишната бразилка загуби битката с рака

С дълбока тъга бразилската спортна общност се сбогува с 18-годишната гимнастичка Изабел Марчиняк, която почина в сряда, 24 декември, в Куритиба след усложнения от лимфом на Ходжкин. Родена в Араукария, в столичния регион на Парана, Изабел беше едно от най-светлите млади лица на бразилската художествена гимнастика талант, отдаденост и нежна сила, събрани в едно крехко, но изключително борбено момиче.

Семейството ѝ стартира кампания за набиране на средства

Изабел беше хоспитализирана в болница Носа Сеньора дас Грасас“, където се лекуваше. През февруари семейството ѝ стартира кампания за набиране на средства, за да се справи с непосилните медицински разходи. До последно до нея са били родителите ѝ Мишел и Марсело Марчиняк.

Изабел е носителка на множество титли от щатски и национални състезания. Тя тренираше в Clube Agir в Куритиба. Треньорите и съотборничките ще я помнят като дисциплинирана, скромна и изключително талантлива гимнастичка.

Едно от най-ярките ѝ постижения идва през 2021 г., когато едва на 14 години Изабел печели Бразилското първенство по художествена гимнастика Илона Пейкер“ във Флорианополис. Тя триумфира в многобоя, завоюва злато с топка и сребро с лента резултати, които я утвърждават като истинско национално бижу на спорта.

Диагноза

Диагнозата Ходжкинов лимфом променя живота ѝ рязко. Болестта, която засяга предимно млади хора, изисква тежко и продължително лечение. През цялото време Изабел остана силна, поддържаше връзка със света на гимнастиката и получаваше подкрепа от спортната общност на Парана, която следеше битката ѝ с надежда.

Най-красивата гимнастичка на света оцеля!

Федерацията по гимнастика на Парана излезе с официално изявление, в което изрази дълбоката си скръб и съпричастност към семейството, приятелите, съотборниците и треньорите ѝ. В него се подчертава, че страстта на Изабел към спорта и нейният принос към художествената гимнастика ще останат жив пример и вдъхновение за бъдещите поколения.

Вдъхновение

Нека нейната история, нейната страст към спорта и паметта ѝ живеят като вдъхновение за всички, които вярват в гимнастиката. Нашите съболезнования. Почивай в мир“, написаха от федерацията в социалните си мрежи.

Изабел си тръгна твърде рано, оставяйки след себе си следа от талант и поколение, което ще я помни как върти лентата в ритъма на мечтите си.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Боряна Калейн пред bTV: Вярвам, че доброто е заразно (ВИДЕО)

 
Тагове:

рак болница родители Бразилия смърт съболезнования медали гимнастичка титли куритиба лимфом на Ходжкин Изабел Марчиняк

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Страхувай се от Бог: Пак атакуват Мо Салах заради коледно пожелание

Страхувай се от Бог: Пак атакуват Мо Салах заради коледно пожелание
Григор с мама и тате на Коледа, но къде е Ейса? (СНИМКИ)

Григор с мама и тате на Коледа, но къде е Ейса? (СНИМКИ)
Звездна Коледа: Роналдо по пижама, а Меси по шорти (ВИДЕО)

Звездна Коледа: Роналдо по пижама, а Меси по шорти (ВИДЕО)
Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън

Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън
Забавно с Левски: Цунами е Дядо Коледа, а Светльо Вуцов - елха (ВИДЕО)

Забавно с Левски: Цунами е Дядо Коледа, а Светльо Вуцов - елха (ВИДЕО)

Последни новини

Да пришпориш 15 милиона евро по улицата (СНИМКИ и ВИДЕО)

Да пришпориш 15 милиона евро по улицата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Звездна Коледа: Роналдо по пижама, а Меси по шорти (ВИДЕО)

Звездна Коледа: Роналдо по пижама, а Меси по шорти (ВИДЕО)
Феноменална серия: Николов с шанс за 4 от 4 в клубни финали

Феноменална серия: Николов с шанс за 4 от 4 в клубни финали
Страхувай се от Бог: Пак атакуват Мо Салах заради коледно пожелание

Страхувай се от Бог: Пак атакуват Мо Салах заради коледно пожелание
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV