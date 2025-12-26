Сбогом, Изабел! Гимнастиката няма да те забрави

С дълбока тъга бразилската спортна общност се сбогува с 18-годишната гимнастичка Изабел Марчиняк, която почина в сряда, 24 декември, в Куритиба след усложнения от лимфом на Ходжкин. Родена в Араукария, в столичния регион на Парана, Изабел беше едно от най-светлите млади лица на бразилската художествена гимнастика – талант, отдаденост и нежна сила, събрани в едно крехко, но изключително борбено момиче.

Семейството ѝ стартира кампания за набиране на средства

Изабел беше хоспитализирана в болница „Носа Сеньора дас Грасас“, където се лекуваше. През февруари семейството ѝ стартира кампания за набиране на средства, за да се справи с непосилните медицински разходи. До последно до нея са били родителите ѝ – Мишел и Марсело Марчиняк.

Изабел е носителка на множество титли от щатски и национални състезания. Тя тренираше в Clube Agir в Куритиба. Треньорите и съотборничките ще я помнят като дисциплинирана, скромна и изключително талантлива гимнастичка.

Едно от най-ярките ѝ постижения идва през 2021 г., когато едва на 14 години Изабел печели Бразилското първенство по художествена гимнастика „Илона Пейкер“ във Флорианополис. Тя триумфира в многобоя, завоюва злато с топка и сребро с лента – резултати, които я утвърждават като истинско национално бижу на спорта.

Диагноза

Диагнозата Ходжкинов лимфом променя живота ѝ рязко. Болестта, която засяга предимно млади хора, изисква тежко и продължително лечение. През цялото време Изабел остана силна, поддържаше връзка със света на гимнастиката и получаваше подкрепа от спортната общност на Парана, която следеше битката ѝ с надежда.

Федерацията по гимнастика на Парана излезе с официално изявление, в което изрази дълбоката си скръб и съпричастност към семейството, приятелите, съотборниците и треньорите ѝ. В него се подчертава, че страстта на Изабел към спорта и нейният принос към художествената гимнастика ще останат жив пример и вдъхновение за бъдещите поколения.

Вдъхновение

„Нека нейната история, нейната страст към спорта и паметта ѝ живеят като вдъхновение за всички, които вярват в гимнастиката. Нашите съболезнования. Почивай в мир“, написаха от федерацията в социалните си мрежи.

Изабел си тръгна твърде рано, оставяйки след себе си следа от талант и поколение, което ще я помни как върти лентата в ритъма на мечтите си.

