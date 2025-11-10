Боряна Калейн пред bTV: Вярвам, че доброто е заразно (ВИДЕО)

Oлимпийската вицешампионка Боряна Калейн продължава да бъде пример, този път извън спорта. В петък бившата художествена гимнастичка намира портфейл с голяма сума пари и не се двоуми да го предаде в полицията.

"Просто вярвам, че доброто е заразно и се надявам тази постъпка да вдъхнови и други хора да постъпят като мен в подобна ситуация.", сподели грацията пред bTV.

"Не ми е минавало изобщо през ума, че мога да го оставя на земята. Никога не съм си представила, че това нещо ще се разбере от толкова много хора. Аз не го направих с такава цел, просто исках да помогна на една жена. Ще използвам случая да приветствам повечето хора - да бъдем малко по-добри и да си помагаме в такива моменти"

Шампионка за пример

Собственичката на портфейла се е свързала със шампионката, за да й благодари. Честността и бързата реакция на Боряна не само са върнали изгубените пари, но и са спестили множество тревоги – нови документи, банкови карти и административни проблеми.

Този изключително значим жест показва, че истинското величие не се измерва само с медали.

Калейн е олимпийска вицешампионка от игрите в Париж 2024 в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика. Освен това е световна шампионка в отборното състезание във Валенсия 2023 и носителка на множество европейски титли.

На 9 декември 2024 г. тя обяви края на своята впечатляваща спортна кариера, оставяйки след себе си легендарни постижения и вдъхновение за младите гимнастички.

Но днес тя ни напомня не само за спортните победи. Тя ни показва, че честността, добротата и сърцатостта са качества, които истински блестят!

