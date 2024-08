Пълен хаос: IBA не показа тестовете на Хелиф и Лин (ВИДЕО)

Международната боксова асоциация (IBA) отново не извади на бял свят резултатите от тестовете за пол, на които твърди, че е подложила боксьорките Имане Хелиф и Лин Ю-Тин. Скандалът с двете избухна по време на олимпийските игри в Париж заради твърдения, че те са биологични мъже.

Хелиф и Лин нямат право да се състезават под егидата на IBA от миналата година. Олимпийският турнир обаче се администрира от МОК, който сне доверието си от международната асоциация заради серия корупционни скандали. Комитетът подложи на съмнение тестовете и допусна боксьорките до участие в Париж с мотива, че двете са жени по паспорт и няма доказателства за противното.

В понеделник IBA свика пресконференция в Париж, която протече хаотично и изключително странно. След час закъснение от кабинета си в Русия се включи президентът на централата Усман Кремльов. Освен по казуса, той оцени негативно церемонията по откриването, засегна сюжети от Новия завет и коментира дали действително смята президентът на МОК Томас Бах за содомит.

На въпросите отговаряха още генералният секретар на IBA Крис Робъртс и бившият шеф на медицинската комисия д-р Йоанис Филипатос. В крайна сметка документи така и не бяха показани, а ситуацията така и не беше изяснена.

