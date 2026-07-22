БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Парите от ФИФА потичат! Ето колко прибират Лудогорец и Монтана Всеки футболист на световното носи на клуба си по 5000 долара... на ден

Световното първенство по футбол, завършило в неделя, донесе страхотни емоции за феновете. То обаче ще донесе и рекордни суми в касите на клубовете, които изпратиха свои играчи на турнира.

Фондът на ФИФА по Програмата на клубни обезщетения възлиза на невижданите досега 355 милиона долара. Увеличението е с цели 70% спрямо мондиалите през 2018 и 2022 година.

От тази сума - 250 милиона долара ще бъдат присъдени на клубове, които са имали играчи на финалите. За първи път - 100 милиона долара ще отидат за отборите, които са освободили играчи за квалификациите. А последните 5 милиона долара - останалите след административни разходи, ще бъдат реинвестирани в развитието на клубния футбол.

Това означава, че отборите ще получат приблизително 5000 долара за всеки ден, прекаран от всеки играч на световното първенство. Интервалът започва от освобождаването на съответния футболист в края на май до деня след елиминирането на националния му тим.

Това е чудесна новина за двата български клуба с представители на турнира. Това са Лудогорец и Монтана, които пратиха съответно Дерой Дуарте и Марсио Да Роса в състава на Кабо Верде.

Сметките показват, че в Разград и в Монтана ще получат доста приятни суми. Математиката е следната - 36 дни по 5000 долара на самото световно. И отделно по 2362 долара на ден за мачовете от квалификациите на Кабо Верде в зона Африка.

Дуарте е участвал в 6 мача от пресявките, докато Де Роса - само в един. Това означава, че Лудогорец очаква над 200 000 долара от ФИФА, а Монтана - малко над 180 000 долара.

Любопитно е по колко получават грандовете с най-много футболисти на световното. Ето и списъка.



1. Манчестър Сити - 4,4 милиона долара

2. Барселона - 3,9

3. Байерн Мюнхен - 3,4

4. Арсенал - 3,3

5. ПСЖ - 3,2

6. Атлетико Мадрид - 3,2

7. Кристъл Палас - 2,7

8. Манчестър Юнайтед - 2,6

9. Реал Мадрид - 2,6

10. Милан - 2,4