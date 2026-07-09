БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски с офанзива за крило на Удинезе Интерес към Руи Модесто проявява и Палермо на Филипо Индзаги

Левски проявява интерес към анголското крило Руи Модесто, който е собственост на италианския Удинезе. "Сините" вече са осъществили първи контакти, за да проучат възможността за привличането на футболиста под наем, съобщава италианското издание TuttoMercatoWeb.

26-годишният Модесто се завърна в Удинезе след период под наем в Палермо, но бъдещето му на „Дачия Арена“ остава несигурно. Очаква се футболистът отново да напусне клуба през настоящия трансферен прозорец, а Левски е сред отборите, които следят ситуацията около него.

Още едно крило

Любопитното е, че Левски разполага с внушителен брой играчи по фланговете. Включително летните попълнения Кусо и Рейналдо. В тима са още Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс и Карл Фабиен.

Модесто е футболист, който може да играе на различни позиции по фланговете, а опитът му в италианския футбол го превръща в привлекателна опция.

Палермо също следи ситуацията

Конкуренция за подписа на Модесто може да има от Палермо – клубът, в който анголецът игра през миналия сезон. „Розово-черните“ оценяват качествата му, а треньорът Филипо Индзаги харесва неговата универсалност и способността му да действа на няколко позиции в атака.

Към момента обаче няма финализирана сделка, а бъдещето на крилото остава отворено.

Руи Модесто е роден през 1999 година и е част от системата на Удинезе.