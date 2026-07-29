Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте отново: Драматичните дузпи, с които ЦСКА 1948 отстрани Спартак Търнава (ВИДЕО) Тимът се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 стана първият роден тим, който този сезон се класира за третия кръг на квалификации на европейски клубен турнир!

Това стана късно вчера, 28 юли, и след драматични дузпи.

В тях ЦСКА 1948 отстрани Спартак Търнава.

Героят Петър Маринов

След 0:0 в първия мач, както и редовното време и продълженията на реванша в София, дузпите решиха крайния победител.

Момчетата на Александър Александров показаха по-здрави нерви, като изпълниха точно и петте си наказателни удара. Точни бяха капитанът Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куеяр, Фредерик Масиел и Атанас Илиев.

Снимка: Lap.bg

В герой за ЦСКА 1948 се превърна вратарят Петър Маринов, който отрази доста опасни удари и през редовното време, а при дузпите спаси удар на Марин Лаушич.

Какво предстои?

Съперник на българския тим в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите ще бъде или гръцкият гранд Панатинайкос, или третият през миналия сезон в унгарското първенство Пакши.

Снимка: Lap.bg

Тимът от южната ни съседка победи с 2:1 в първия мач, а реваншът е на 30 юли в Гърция.

Срещите от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на ЦСКА 1948 ще са на 6 и 13 август.