Спортен нюзрум Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп 3: Какво изпя Ники Маданска? (ВИДЕО) Гледайте нашето предаване с водещи Николета Маданска и Валери Генов

Най-важното спортно събитие за годината - световното първенство по футбол, набира скорост.

Ред е за Епизод 3 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Разбира се, начело с Мондиал 2026!

Тази вечер водещите Николета Маданска и Валери Генов обсъждат кой треньор е пред уволнение след само един мач на световното, колко гола има вече Германия след 7:1 над Кюрасао и защо футболистите са против паузите за хидратация.

Но се случва и нещо, което едва ли очаквате. Ники Маданска изпълни музикален хит, който продължава да вълнува спортните икони с корени от Балканите!

Но това далеч не е всичко! Ще разберете още как Александър Везенков отпразнува титлата на Гърция, на колко години стана Гьозтепе на Станимир Стоилов и каква е равносметката след погрома в Ню Йорк след титлата на Никс в НБА.

От Youtube канала ни се пренасяме в ефир и тук - на обновения ни сайт btvsport.bg.

Любимите лица на спортната редакция на bTV застават на екрана, за да ви преведат през спортните събития и да ви покажат различната гледна точка.

Всеки делничен ден предаването започва след централната емисия новини, около 19:45 ч., пряко по bTV, а след това преминава на btvsport.bg - нашия обновен сайт!