Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ИЗВЪНРЕДНО: Александър Везенков и националният отбор по баскетбол пряко в ефира на bTV (ВИДЕО) За втори път в рамките на няколко месеца bTV отваря основния си канал заради български спортисти Снимка: Lap.bg

Баскетболният крал на Европа Александър Везенков влиза в ефира на bTV, за да нажежи до червено спортното лято в нашите платформи!

Носителят на трофея в Евролигата за този сезон с екипа на Олимпиакос се завръща в националния отбор на България, а зрителите на bTV ще станат свидетели на този паметен момент в неделя, 5 юли.

Везенков пряко в ефира на bTV

Александър Везенков – избран за поредна година за най-полезен играч в баскетболната Евролига, ще поведе съотборниците си от държавния тим на България в решителна евроквалификация срещу Норвегия в неделя, 5 юли.

Снимка: БГНЕС

Този двубой ще се състои в Ботевград, като ще бъде излъчен не къде да е, а в праймтайма на основния ни канал bTV.

От колко часа да гледате Везенков по bTV?

Саша Везенков и останалите „лъвове“, които нямат право на грешка срещу Норвегия може да гледате броени минути след 19:00 часа в неделя, 5 юли, в ефира на bTV.

Специално в чест на най-добрия баскетболист на Европа, който имаме невероятното щастие да е българин, както и на неговите съотборници от националния отбор на България, bTV ще съкрати драстично своята централна емисия новини.

Снимка: Lap.bg

Така, че за да бъдете сигурни, че няма да изпуснете онзи момент на гордост, в който Везенков ще стъпи на терена редом с избраните от селекционера Любомир Минчев „лъвове“ за битката срещу коравите скандинавци, просто превключете на bTV в 19:00 часа в неделя, 5 юли.

Везенков - пряко и на Voyo.bg

bTV обаче подготвя и специално студио преди мача България – Норвегия, което ще започне в 18:30 часа и ще върви на живо единствено на едно място, което от миналото лято насам се превърна в дом на българския баскетбол.

Това е дигиталната ни платформа VOYO.BG!

Снимка: Lap.bg

bTV – Домът на българските спортисти

За втори път в рамките на по-малко от година bTV отваря ефира на основния си новинарски канал и променя централна емисия новини в чест на български спортисти и за да даде възможност на българските зрители да преживеят уникални моменти на гордост.

Навръх 6 септември 2025 г. – историческа дата, на която отбелязваме Съединените на България с Източна Румелия, bTV излъчи по основния си канал българския юношески финал от US Open между двама от най-талантливите млади тенисисти в света – Иван Иванов и Александър Василев.

Тази неделя, 5 юли, 10 месеца по-късно, го правим отново, този път, за да покажем на цяла България какво национално богатство е Александър Везенков.

Дългоочаквано завръщане

Александър Везенков пропусна мачовете от европейските квалификации през миналото лято, поради контузия.

Снимка: Lap.bg

Той игра за последно за България на 20 февруари при победата над Швеция с 81:77 отново в Ботевград. Двубой, в който Везенков – един от най-добрите реализатори в историята на европейския баскетбол, вкара чудовищните 40 точки за 43 минути игра и овладя 18 борби.