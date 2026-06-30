НА ЖИВО: Кот д'Ивоар - Норвегия (0:1)

67' - Огромен шанс за Норвегия. След корнер топката попадна в краката на Арлинг Холанд, но ударът му бе изчистен непосредствено пред голлинията.

55' - Отлична намеса на вратаря на Норвегия, който спаси удар на Никола Пепе от близка дистация и запази аванса на отбора си.

46' - Начало на втората част.

45'+4 - Край на първото полувреме!

42' - Пропуск за Норвегия. Само за 2 минути "викингите" можеха да имат 2 гола аванс, но Арлинг Холанд не успя да се възползва по най-добрия начин.

Снимка: Reuters

39' - ГОООООООЛ! Норвегия излиза напред в резултата след страхотно попадение на Антонио Нуса.

35' - Все още без точен удар в мача.

22' - До паузата за хидратация на терена не се случи нищо интересно.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

Кот д’Ивоар: 1. Яхия Фофана - 3. Гислен Конан, 7. Одилон Косуну, 17. Гела Дуе, 20. Емануел Агбаду - 8. Франк Кесие, 18. Ибрахим Сангаре, 26. Крист Инао Улай - 9. Анж-Йоан Бони, 11. Ян Диоманде, 19. Никола Пепе

Норвегия: 1. Йорян Ниланд, 3. Кристофер Айер, 5. Давид Мьолер Волфе, 16. Маркус Холмгрен Педерсен, 17. Торбьорн Хегем, 6. Патрик Берг, 8. Сандер Берге, 10. Мартин Йодегор, 7. Александър Сьорлот, 9. Ерлинг Холанд, 20. Антонио Нуса

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