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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Световното първенство по футбол 2026 започва! Ето всичко, което трябва да знаете за него!

Не пропускайте "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка" всяка делнична вечер по bTV и на сайта btvsport.bg

Световното първенство по футбол 2026 започва! Ето всичко, което трябва да знаете за него!
 Снимка: Reuters

Денят дойде! 11 юни 2026 г. - начало на 23-ото световно първенство по футбол!

Този път то ще се проведе в три държави - САЩ, Канада и Мексико, което се случва за първи път в историята. Церемониите по откриване са 3, а първият мач ще е Мексико - ЮАР тази вечер от 22:00 ч

Световното претърпя своеобразна революция, тъй като отборите са повече, организацията на такава огромна площ от 3 държави е по-сложна, визите се оказаха проблем. Но това няма да ни попречи да следим със затаен дъх всичко - не само на терените, а и извън тях.

Кога започва и кога е финалът? 

Мондиал 2026 ще бъде по-дълъг заради повечето участници - от 11 юни до 19 юли, когато е финалът на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси.

Церемониите по откриване са 3 и всяка страна-домакин ще има свое шоу. 

Снимка: Reuters

Началото е днес преди Мексико - ЮАР, на 12 юни в 22:00 ч. е Канада - Босна и Херцеговина, на 13 юни в 4:00 сутринта е САЩ - Парагвай. 

Последният мач от шампионата ще е на 19 юни с начален час 22:00 ч.!

Отбори и групи

За първи път шампионатът ще е с 48 отбора, разпределени в 12 групи по 4. 

Към елиминациите продължават първите два отбора от всяка група плюс осемте най-добри трети. Така за първи път ще има осминафинална фаза с 32 отбора, а общият брой мачове нараства от 64 на 104. 

Тези срещи ще се играят в 16 града. Най-много от мачове очаквано ще са в САЩ - 78, а в Канада и Мексико ще са по 13. 

Снимка: Reuters

Стадионът с най-голям капацитет е този в Далас - 94 000 души. Най-скромният е стадионът в Торонто, който е за 45 000 души. Всъщност две от трите държави вече са били домакини на световното. Няма как да забравим нашето "Лудо американско лято" от 1994 г., когато българските футболни герои станаха четвърти в света. Мексико пък е бил домакин на първенството през 1970 г., когато шампион е Бразилия, както и на това през 1986 г., когато триумфира Аржентина. 

Канада дебютира като страна, в която ще се играят европейски финали. 

Фаворити и отказващи се

Според анализаторите основните претенденти за титлата са действащият световен шампион Аржентина, европейският шампион Испания, както и традиционните сили Франция, Бразилия, Англия и Германия.

Снимка: Reuters

Особено внимание привлича възможността футболните легенди Лионел Меси и Кристиано Роналдо да участват на шестото си световно първенство – постижение без аналог в историята на футбола.

Много е вероятно за тях това да последно световно първенство. 

Както и за Лука Модрич, Мануел Нойер, Неймар, Върджил ван Дайк, Кевин де Бройне... все футболисти, белязали любимата игра в последните години. 

"Спортен нюзрум: Тръпката в Америка"

И докато в тези дни клишето "Светът е футбол" ще е напълно вярно, то ние ще направим първенството непредвидимо и забавно. Как?

Чрез нашето предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка". Познатият формат се мести от онлайн пространството в ефира и ще може да го гледате всеки делничен ден след централната емисия новини, както и на обновения ни сайт btvsport.bg

Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп.1: Мондиалът чука на вратата (ВИДЕО)
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