Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте пълната програма на световното първенство по футбол 2026! Мачовете са 104 заради по-големия брой отбори

Часове остават до откриването на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!

Днес, 11 юни, в 22:00 ч. българско време ще бъде даден първият съдийски сигнал, а мачът е Мексико - ЮАР на емблематичния стадион "Ацтека".

Добрата новина е, че за първи път в историята ще гледаме толкова дълго световно първенство по футбол! Причината е, че отборите вече не са 36, а 48.

Регламентът

Тимовете ще бъдат разпределени в 12 групи по 4 отбора.

Към елиминациите продължават първите два от всяка група, както и най-добрите осем трети след изиграването на мачовете в четворките.

За първи път в САЩ, Канада и Мексико елиминациите ще са по-дълги и ще има още един етап преди осминафиналите.

Финалът ще е на 19 юли в 22:00 ч. българско време в Ню Джърси.

Мачовете в групите

Ето и пълна програма на срещите от груповата фаза на световното първенство по футбол 2026. Те ще продължат до 28 юни:

11 юни, 22:00 Мексико - Южна Африка, група А

12 юни, 05:00 Южна Корея - Чехия, група А

12 юни, 22:00 Канада - Босна и Херцеговина, група В

13 юни, 04:00 САЩ - Парагвай, група D

13 юни, 22:00 Катар - Швейцария, група В

14 юни, 01:00 Бразилия - Мароко, група С

14 юни, 04:00 Хаити - Шотландия, група С

14 юни, 07:00 Австралия - Турция, група D

14 юни, 20:00 Германия - Кюрасао, група Е

14 юни, 23:00 Нидерландия - Япония, група F

15 юни, 02:00 Кот д`Ивоар - Еквадор, група Е

15 юни, 05:00 Швеция - Тунис, група F

15 юни, 19:00 Испания - Кабо Верде, група Н

15 юни, 22:00 Белгия - Египет, група G

16 юни, 01:00 Саудитска Арабия - Уругвай, група Н

16 юни, 04:00 Иран - Нова Зеландия, група G

16 юни, 22:00 Франция - Сенегал, група I

17 юни, 01:00 Ирак - Норвегия, група I

17 юни, 04:00 Аржентина - Алжир, група J

17 юни, 07:00 Австрия - Йордания, група J

17 юни, 20:00 Португалия - Конго, група К

17 юни, 23:00 Англия - Хърватия, група L

18 юни, 02:00 Гана - Панама, група L

18 юни, 05:00 Узбекистан - Колумбия, група К

18 юни, 19:00 Чехия - Южна Африка, група А

18 юни, 22:00 Швейцария - Босна и Херцеговина, група В

19 юни, 01:00 Канада - Катар, група В

19 юни, 04:00 Мексико - Южна Корея, група А



19 юни, 22:00 САЩ - Австралия, група D

20 юни, 01:00 Шотландия - Мароко, група С

20 юни, 03:30 Бразилия - Хаити, група С

20 юни, 06:00 Турция - Парагвай, група D

20 юни, 20:00 Нидерландия - Швеция, група F

20 юни, 23:00 Германия - Кот д`Ивоар, група Е

21 юни, 03:00 Еквадор - Кюрасао, група Е

21 юни, 07:00 Тунис - Япония, група F

21 юни, 19:00 Испания - Саудитска Арабия, група Н

21 юни, 22:00 Белгия - Иран, група G

22 юни, 01:00 Уругвай - Кабо Верде, група Н

22 юни, 04:00 Нова Зеландия - Египет, група G

22 юни, 20:00 Аржентина - Австрия, група J

23 юни, 00:00 Франция - Ирак, група I

23 юни, 03:00 Норвегия - Сенегал, група I

23 юни, 06:00 Йордания - Алжир, група J

23 юни, 20:00 Португалия - Узбекистан, група К

23 юни, 23:00 Англия - Гана, група L

24 юни, 02:00 Панама - Хърватия, група L

24 юни, 05:00 Колумбия - Конго, група К

24 юни, 22:00 Швейцария - Канада, група В

24 юни, 22:00 Босна и Херцеговина - Катар, група В

25 юни, 01:00 Мароко - Хаити, група С

25 юни, 01:00 Шотландия - Бразилия, група С

25 юни, 04:00 Южна Африка - Южна Корея, група А

25 юни, 04:00 Чехия - Мексико, група А

25 юни, 23:00 Кюрасао - Кот д`Ивоар, група Е

25 юни, 23:00 Еквадор - Германия, група Е

26 юни, 02:00 Тунис - Нидерландия, група F

26 юни, 02:00 Япония - Швеция, група F

26 юни, 05:00 Турция - САЩ, група D



26 юни, 05:00 Парагвай - Австралия, група D

26 юни, 22:00 Норвегия - Франция, група I

26 юни, 22:00 Сенегал - Ирак, група I

27 юни, 03:00 Кабо Верде - Саудитска Арабия, група Н

27 юни, 03:00 Уругвай - Испания, група Н

27 юни, 06:00 Нова Зеландия - Белгия, група G

27 юни, 06:00 Египет - Иран, група G

28 юни, 00:00 Панама - Англия, група L

28 юни, 00:00 Хърватия - Гана, група L

28 юни, 02:30 Колумбия - Португалия, група К

28 юни, 02:30 Конго - Узбекистан, група К

28 юни, 05:00 Алжир - Австрия, група J

28 юни, 05:00 Йордания - Аржентина, група J

Елиминациите

След като се определят 32-та тима, които продължават в битката за титлата, те ще излязат в мачове един срещу друг по познатата схема. Тук няма нововъведения, освен още една фаза преди осминафиналите.

1/16-финали

28 юни, 22:00 Втори в група А - Втори в група В

29 юни, 20:00 Победител С - Втори F

29 юни, 23:30 Победител Е - Трети А, В, С или F

30 юни, 04:00 Победител F - Втори С

30 юни, 20:00 Втори Е - Втори I

1 юли, 00:00 Победител I - Трети С, D, F, G или Н

1 юли, 04:00 Победител А - Трети C, E, F, H или I

1 юли, 19:00 Победител L - Трети Е, Н, I, J или K

1 юли, 23:00 Победител G - Трети А, Е, Н, I или J

2 юли, 03:00 Победител D - Трети В, Е, F, I или J

2 юли, 22:00 Победител Н - Втори J

3 юли, 02:00 Втори К - Втори L

3 юли, 06:00 Победител В - Трети Е, F, G, I или J

3 юли, 21:00 Втори D - Втори G

4 юли, 01:00 Победител J - Втори Н

4 юли, 04:30 Победител К - Трети D, E, I, J или L

Осминафинали

Осемте мача са както следва:

4 юли, 20:00 Осминафинал 1

5 юли, 00:00 Осминафинал 2

5 юли, 23:00 Осминафинал 3

6 юли, 03:00 Осминафинал 4

6 юли, 22:00 Осминафинал 5

7 юли, 03:00 Осминафинал 6

7 юли, 19:00 Осминафитал 7

7 юли, 23:00 Осминафинал 8

Четвъртфинали

9 юли, 23:00 Четвъртфинал 1

10 юли, 22:00 Четвъртфинал 2

12 юли, 00:00 Четвъртфинал 3

12 юли, 04:00 Четвъртфинал 4

Полуфинали

14 юли, 22:00 Полуфинал 1

15 юли, 22:00 Полуфинал 2

Финалът

Кулминацията на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще е на 19 юли от 22:00 ч.

Тогава е финалът на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси.

Преди срещата, която ще определи световният шампион, ще се изиграе и мач за трето място - отново на 19 юли, но в 00:00 ч.