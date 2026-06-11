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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вижте пълната програма на световното първенство по футбол 2026!

Мачовете са 104 заради по-големия брой отбори

Вижте пълната програма на световното първенство по футбол 2026!
 

Часове остават до откриването на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико! 

Днес, 11 юни, в 22:00 ч. българско време ще бъде даден първият съдийски сигнал, а мачът е Мексико - ЮАР на емблематичния стадион "Ацтека". 

Добрата новина е, че за първи път в историята ще гледаме толкова дълго световно първенство по футбол! Причината е, че отборите вече не са 36, а 48. 

Регламентът

Тимовете ще бъдат разпределени в 12 групи по 4 отбора. 

Към елиминациите продължават първите два от всяка група, както и най-добрите осем трети след изиграването на мачовете в четворките. 

За първи път в САЩ, Канада и Мексико елиминациите ще са по-дълги и ще има още един етап преди осминафиналите. 

Финалът ще е на 19 юли в 22:00 ч. българско време в Ню Джърси. 

Мачовете в групите

Ето и пълна програма на срещите от груповата фаза на световното първенство по футбол 2026. Те ще продължат до 28 юни:

11 юни, 22:00 Мексико - Южна Африка, група А
12 юни, 05:00 Южна Корея - Чехия, група А
12 юни, 22:00 Канада - Босна и Херцеговина, група В
13 юни, 04:00 САЩ - Парагвай, група D 
13 юни, 22:00 Катар - Швейцария, група В 
14 юни, 01:00 Бразилия - Мароко, група С
14 юни, 04:00 Хаити - Шотландия, група С
14 юни, 07:00 Австралия - Турция, група D 
14 юни, 20:00 Германия - Кюрасао, група Е 
14 юни, 23:00 Нидерландия - Япония, група F
15 юни, 02:00 Кот д`Ивоар - Еквадор, група Е
15 юни, 05:00 Швеция - Тунис, група F 
15 юни, 19:00 Испания - Кабо Верде, група Н 
15 юни, 22:00 Белгия - Египет, група G 
16 юни, 01:00 Саудитска Арабия - Уругвай, група Н 
16 юни, 04:00 Иран - Нова Зеландия, група G 
16 юни, 22:00 Франция - Сенегал, група I 
17 юни, 01:00 Ирак - Норвегия, група I
17 юни, 04:00 Аржентина - Алжир, група J 
17 юни, 07:00 Австрия - Йордания, група J 
17 юни, 20:00 Португалия - Конго, група К 
17 юни, 23:00 Англия - Хърватия, група L
18 юни, 02:00 Гана - Панама, група L 
18 юни, 05:00 Узбекистан - Колумбия, група К
18 юни, 19:00 Чехия - Южна Африка, група А 
18 юни, 22:00 Швейцария - Босна и Херцеговина, група В 
19 юни, 01:00 Канада - Катар, група В 
19 юни, 04:00 Мексико - Южна Корея, група А


19 юни, 22:00 САЩ - Австралия, група D 
20 юни, 01:00 Шотландия - Мароко, група С
20 юни, 03:30 Бразилия - Хаити, група С 
20 юни, 06:00 Турция - Парагвай, група D
20 юни, 20:00 Нидерландия - Швеция, група F 
20 юни, 23:00 Германия - Кот д`Ивоар, група Е 
21 юни, 03:00 Еквадор - Кюрасао, група Е 
21 юни, 07:00 Тунис - Япония, група F 
21 юни, 19:00 Испания - Саудитска Арабия, група Н
21 юни, 22:00 Белгия - Иран, група G 
22 юни, 01:00 Уругвай - Кабо Верде, група Н 
22 юни, 04:00 Нова Зеландия - Египет, група G 
22 юни, 20:00 Аржентина - Австрия, група J 
23 юни, 00:00 Франция - Ирак, група I 
23 юни, 03:00 Норвегия - Сенегал, група I 
23 юни, 06:00 Йордания - Алжир, група J 
23 юни, 20:00 Португалия - Узбекистан, група К 
23 юни, 23:00 Англия - Гана, група L
24 юни, 02:00 Панама - Хърватия, група L 
24 юни, 05:00 Колумбия - Конго, група К 
24 юни, 22:00 Швейцария - Канада, група В
24 юни, 22:00 Босна и Херцеговина - Катар, група В 
25 юни, 01:00 Мароко - Хаити, група С 
25 юни, 01:00 Шотландия - Бразилия, група С 
25 юни, 04:00 Южна Африка - Южна Корея, група А 
25 юни, 04:00 Чехия - Мексико, група А 
25 юни, 23:00 Кюрасао - Кот д`Ивоар, група Е
25 юни, 23:00 Еквадор - Германия, група Е
26 юни, 02:00 Тунис - Нидерландия, група F 
26 юни, 02:00 Япония - Швеция, група F 
26 юни, 05:00 Турция - САЩ, група D 


26 юни, 05:00 Парагвай - Австралия, група D 
26 юни, 22:00 Норвегия - Франция, група I 
26 юни, 22:00 Сенегал - Ирак, група I 
27 юни, 03:00 Кабо Верде - Саудитска Арабия, група Н 
27 юни, 03:00 Уругвай - Испания, група Н 
27 юни, 06:00 Нова Зеландия - Белгия, група G
27 юни, 06:00 Египет - Иран, група G 
28 юни, 00:00 Панама - Англия, група L 
28 юни, 00:00 Хърватия - Гана, група L 
28 юни, 02:30 Колумбия - Португалия, група К 
28 юни, 02:30 Конго - Узбекистан, група К 
28 юни, 05:00 Алжир - Австрия, група J 
28 юни, 05:00 Йордания - Аржентина, група J 

Елиминациите

След като се определят 32-та тима, които продължават в битката за титлата, те ще излязат в мачове един срещу друг по познатата схема. Тук няма нововъведения, освен още една фаза преди осминафиналите.

1/16-финали

28 юни, 22:00 Втори в група А - Втори в група В
29 юни, 20:00 Победител С - Втори F
29 юни, 23:30 Победител Е - Трети А, В, С или F
30 юни, 04:00 Победител F - Втори С
30 юни, 20:00 Втори Е - Втори I
1 юли, 00:00 Победител I - Трети С, D, F, G или Н
1 юли, 04:00 Победител А - Трети C, E, F, H или I
1 юли, 19:00 Победител L - Трети Е, Н, I, J или K
1 юли, 23:00 Победител G - Трети А, Е, Н, I или J
2 юли, 03:00 Победител D - Трети В, Е, F, I или J
2 юли, 22:00 Победител Н - Втори J
3 юли, 02:00 Втори К - Втори L
3 юли, 06:00 Победител В - Трети Е, F, G, I или J
3 юли, 21:00 Втори D - Втори G
4 юли, 01:00 Победител J - Втори Н
4 юли, 04:30 Победител К - Трети D, E, I, J или L 

Осминафинали

Осемте мача са както следва:

4 юли, 20:00 Осминафинал 1
5 юли, 00:00 Осминафинал 2
5 юли, 23:00 Осминафинал 3
6 юли, 03:00 Осминафинал 4
6 юли, 22:00 Осминафинал 5
7 юли, 03:00 Осминафинал 6
7 юли, 19:00 Осминафитал 7
7 юли, 23:00 Осминафинал 8

Четвъртфинали

9 юли, 23:00 Четвъртфинал 1
10 юли, 22:00 Четвъртфинал 2
12 юли, 00:00 Четвъртфинал 3
12 юли, 04:00 Четвъртфинал 4

Полуфинали

14 юли, 22:00 Полуфинал 1
15 юли, 22:00 Полуфинал 2

Финалът

Кулминацията на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще е на 19 юли от 22:00 ч.

Тогава е финалът на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси. 

Преди срещата, която ще определи световният шампион, ще се изиграе и мач за трето място - отново на 19 юли, но в 00:00 ч. 

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