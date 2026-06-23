Англия гледа към осминафиналите, а Кейн и Белингам преследват история
Ще успее ли Гана да шокира фаворитите?
Англия излиза срещу Гана в пряк двубой за първото място в група "L" и възможност още сега да си осигури място в елиминациите. След зрелищния успех над Хърватия на старта, „трите лъва“ са големият фаворит и срещу африканския тим.
Англичаните набраха скорост
Отборът на Томас Тухел не бе безгрешен при победата над Хърватия, но показа сериозна мощ в атака. Англия отправи 11 точни удара – второ най-добро постижение в първия кръг на турнира – и остави впечатлението, че все още има резерви, които може да разгърне.
Нова победа ще доближи англичаните до първото място в групата и ще затвърди статута им на един от фаворитите за световната титла.
Ден за рекорди
Срещата може да се окаже специална за няколко от звездите на Англия. Джуд Белингам е на прага на своя мач №50 с националния отбор и може да стане най-младият футболист в историята на страната, достигнал този юбилей.
Още по-близо до историята е Хари Кейн. Ако се разпише срещу Гана, капитанът ще изпревари Гари Линекер и еднолично ще стане най-резултатният английски голмайстор на световни първенства.
Гана мечтае за нова изненада
„Черните звезди“ стартираха с победа над Панама, дошла след късен победен гол. Макар представянето им да не бе убедително, тимът на Карлош Кейрош показа характер и взе ценни три точки.
Любопитното е, че португалският специалист вече има неприятен спомен от Англия на световни финали – воденият от него Иран загуби с 2:6 от англичаните на Мондиал 2022, което остава най-тежката му загуба като селекционер на световно първенство.
Историята е на страната на Англия
Двата отбора никога не са се срещали на световно първенство. Единственият им двубой е приятелски мач през 2011 година, завършил 1:1. Англия обаче има впечатляващ баланс срещу африкански съперници на Мондиали – пет победи и три равенства без нито една загуба.
С оглед на класата, формата и историческите факти, всичко сочи към нов успех за „трите лъва“. Въпросът е дали Гана ще намери начин да спре английската машина и да поднесе една от изненадите на турнира.
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