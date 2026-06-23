Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Англия гледа към осминафиналите, а Кейн и Белингам преследват история Ще успее ли Гана да шокира фаворитите? Снимка: Getty Images

Англия излиза срещу Гана в пряк двубой за първото място в група "L" и възможност още сега да си осигури място в елиминациите. След зрелищния успех над Хърватия на старта, „трите лъва“ са големият фаворит и срещу африканския тим.

Англичаните набраха скорост

Снимка: Getty Images

Отборът на Томас Тухел не бе безгрешен при победата над Хърватия, но показа сериозна мощ в атака. Англия отправи 11 точни удара – второ най-добро постижение в първия кръг на турнира – и остави впечатлението, че все още има резерви, които може да разгърне.

Нова победа ще доближи англичаните до първото място в групата и ще затвърди статута им на един от фаворитите за световната титла.

Снимка: Getty Images

Ден за рекорди

Срещата може да се окаже специална за няколко от звездите на Англия. Джуд Белингам е на прага на своя мач №50 с националния отбор и може да стане най-младият футболист в историята на страната, достигнал този юбилей.

Още по-близо до историята е Хари Кейн. Ако се разпише срещу Гана, капитанът ще изпревари Гари Линекер и еднолично ще стане най-резултатният английски голмайстор на световни първенства.

Снимка: Getty Images

Гана мечтае за нова изненада

„Черните звезди“ стартираха с победа над Панама, дошла след късен победен гол. Макар представянето им да не бе убедително, тимът на Карлош Кейрош показа характер и взе ценни три точки.

Любопитното е, че португалският специалист вече има неприятен спомен от Англия на световни финали – воденият от него Иран загуби с 2:6 от англичаните на Мондиал 2022, което остава най-тежката му загуба като селекционер на световно първенство.

Снимка: Getty Images

Историята е на страната на Англия

Двата отбора никога не са се срещали на световно първенство. Единственият им двубой е приятелски мач през 2011 година, завършил 1:1. Англия обаче има впечатляващ баланс срещу африкански съперници на Мондиали – пет победи и три равенства без нито една загуба.

Снимка: Getty Images

С оглед на класата, формата и историческите факти, всичко сочи към нов успех за „трите лъва“. Въпросът е дали Гана ще намери начин да спре английската машина и да поднесе една от изненадите на турнира.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.