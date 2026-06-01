Бразилия плаши с 6 гола преди световното (ВИДЕО)
Игор Тиаго сред голмайсторите при разгрома срещу Панама
Бразилия демонстрира голова мощ преди световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Тимът на Карло Анчелоти разгроми Панама с 6:2 в контрола, играна на "Маракана" в Рио де Жанейро.
Попаденията за домакините отбелязаха Винисиус Жуниор (2), Каземиро (39), Райън (53), Лукас Пакета (60), Игор Тиаго (63, дузпа) и Данило (81). За Панама бразилският нападател Матеус Куня си отбеляза автогол в 14-ата минута, а Карлос Харви също се разписа в 84-ата.
За гостите като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Той беше заменен в 66-ата минута.
Бразилия се изправя срещу Египет следващия уикенд, преди да започне кампанията си в Група C срещу Мароко. Хаити и Шотландия са другите отбори в групата на Селесао. От своя страна Панама ще се изправи срещу Англия, Хърватия и Гана.