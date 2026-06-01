Световно първенство по футбол 2026

bTV Спорт екип

Бразилия плаши с 6 гола преди световното (ВИДЕО)

Игор Тиаго сред голмайсторите при разгрома срещу Панама

Снимка: Btv sport

Бразилия демонстрира голова мощ преди световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Тимът на Карло Анчелоти разгроми Панама с 6:2 в контрола, играна на "Маракана" в Рио де Жанейро.

Попаденията за домакините отбелязаха Винисиус Жуниор (2), Каземиро (39), Райън (53), Лукас Пакета (60), Игор Тиаго (63, дузпа) и Данило (81). За Панама бразилският нападател Матеус Куня си отбеляза автогол в 14-ата минута, а Карлос Харви също се разписа в 84-ата.

Сълзите на Игор Тиаго и майка му трогнаха феновете (ВИДЕО)

За гостите като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Той беше заменен в 66-ата минута.

Бразилия се изправя срещу Египет следващия уикенд, преди да започне кампанията си в Група C срещу Мароко. Хаити и Шотландия са другите отбори в групата на Селесао. От своя страна Панама ще се изправи срещу Англия, Хърватия и Гана.

