Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бразилия плаши с 6 гола преди световното (ВИДЕО) Игор Тиаго сред голмайсторите при разгрома срещу Панама Снимка: Btv sport

Бразилия демонстрира голова мощ преди световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Тимът на Карло Анчелоти разгроми Панама с 6:2 в контрола, играна на "Маракана" в Рио де Жанейро.

Попаденията за домакините отбелязаха Винисиус Жуниор (2), Каземиро (39), Райън (53), Лукас Пакета (60), Игор Тиаго (63, дузпа) и Данило (81). За Панама бразилският нападател Матеус Куня си отбеляза автогол в 14-ата минута, а Карлос Харви също се разписа в 84-ата.

За гостите като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Той беше заменен в 66-ата минута.

Бразилия се изправя срещу Египет следващия уикенд, преди да започне кампанията си в Група C срещу Мароко. Хаити и Шотландия са другите отбори в групата на Селесао. От своя страна Панама ще се изправи срещу Англия, Хърватия и Гана.