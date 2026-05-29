Осем световни шампиони са аут! Ето как изглежда новата Аржентина на Меси

Аржентина официално обяви състава си за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което започва на 11 юни.

Четата на Скалони повежда Лионел Меси. Легендата на световния футбол ще участва на шести Мондиал в кариерата си – постижение, което може окончателно да го изведе до абсолютния връх в историята на играта. Ако и Кристиано Роналдо се появи на турнира, двамата ще се превърнат в рекордьори по участия на световни първенства.

Селекционерът Лионел Скалони включи 26 футболисти в окончателния списък, като заложи на комбинация от доказани шампиони и ново поколение таланти. Любопитното е, че в тима липсват осем играчи от златния състав, който триумфира в Катар през 2022 година.

Сред вратарите логично личи името на Емилиано Мартинес, героят от финала срещу Франция, а компания му правят Херонимо Рули и Хуан Мусо. В защита Скалони продължава да разчита на гръбнака на шампионския тим – Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес и Николас Таляфико, докато в халфовата линия отново ще видим Енцо Фернандес, Родриго де Пол и Алексис Мак Алистър.

В атака, освен Меси, място намират Лаутаро Мартинес, Хулиан Алварес и Джулиано Симеоне, а сред най-интересните имена попадат младите Нико Пас и Валентин Барко – футболисти, които вече са определяни като бъдещето на „албиселесте“.

Около Меси имаше известно напрежение заради последната му контузия. Капитанът почувства дискомфорт по време на мача срещу Филаделфия, в който записа две асистенции, а впоследствие напусна терена в 73', държейки се за задната част на лявото бедро. Скалони обаче опита да успокои ситуацията:

„Първоначалната обратна връзка е положителна. Разбира се, бихме предпочели Лео да пристигне без никакви проблеми, но медицинският щаб следи състоянието му постоянно“, коментира селекционерът.

Голямата липса в списъка е Пауло Дибала. Нападателят преживя труден сезон, в който пропусна почти четири месеца заради контузия, въпреки че все пак записа два гола и седем асистенции в 1356 минути за Рома в Серия А.

„Пауло е великолепен футболист, но идва момент, в който младите трябва да получат шанс. Неговите качества не подлежат на съмнение, но ние гледаме и към бъдещето“, заяви треньорът.

Извън състава остана и един от най-обсъжданите млади таланти – Франко Мастантуоно. Причината според щаба е „изцяло спортна“, а основният фактор е ограниченото му игрово време в Реал Мадрид. През сезона той записа 23 мача в Ла Лига и само един гол.

За втори пореден Мондиал повиквателна не получи и Алехандро Гарначо. Още през 2022 г. той предизвика сериозни реакции в социалните мрежи след публикация, свързана с испанското му гражданство, а сега отново остава извън сметките на Скалони. Формата му също не помогна особено – едва един гол в 24 мача във Висшата лига.

Сред изненадващите отсъствия са още централният защитник Маркос Сенеси след силен сезон с Борнемут, както и Емилиано Буендия от Астън Вила.