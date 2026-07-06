Екзекуторът Холанд пое барабана на викингския кораб (ВИДЕО)
Вижте екстаза на норвежците след наказателната акция над Бразилия
Радостта на норвежките футболисти след всяка победа вече е един от символите на Мондиал 2026. Националите, а и феновете имитират гребане на викингски кораб, придружено от мощен възглас Ro.
Разбира се, начело на всеки кораб винаги е капитанът. И логично в тази роля неизменно влизаше човекът с лентата на ръкава - Мартин Йодегор.
Именно той хващаше барабана и задаваше темпото на съотборници и привърженици.
Но след епохалната победа с 2:1 над Бразилия, пратила норвежците на исторически четвъртфинал, начело застана друга фигура. Едва ли ще се изненадате - Арлинг Холанд.
Нападателят на Манчестър Сити отбеляза и двете попадения във вратата на "селесао". А след мача зададе тон за мощното Ro, ознаменувало триумфа над петкратния световен шампион.
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