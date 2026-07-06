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Световно първенство по футбол 2026

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Екзекуторът Холанд пое барабана на викингския кораб (ВИДЕО)

Вижте екстаза на норвежците след наказателната акция над Бразилия

Екзекуторът Холанд пое барабана на викингския кораб (ВИДЕО)
 

Радостта на норвежките футболисти след всяка победа вече е един от символите на Мондиал 2026. Националите, а и феновете имитират гребане на викингски кораб, придружено от мощен възглас Ro.

Разбира се, начело на всеки кораб винаги е капитанът. И логично в тази роля неизменно влизаше човекът с лентата на ръкава - Мартин Йодегор.

Именно той хващаше барабана и задаваше темпото на съотборници и привърженици.

Арлинг Холанд изхвърли Бразилия от мондиала

Но след епохалната победа с 2:1 над Бразилия, пратила норвежците на исторически четвъртфинал, начело застана друга фигура. Едва ли ще се изненадате - Арлинг Холанд.

Нападателят на Манчестър Сити отбеляза и двете попадения във вратата на "селесао". А след мача зададе тон за мощното Ro, ознаменувало триумфа над петкратния световен шампион.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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