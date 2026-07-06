Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Екзекуторът Холанд пое барабана на викингския кораб (ВИДЕО) Вижте екстаза на норвежците след наказателната акция над Бразилия

Радостта на норвежките футболисти след всяка победа вече е един от символите на Мондиал 2026. Националите, а и феновете имитират гребане на викингски кораб, придружено от мощен възглас Ro.

Разбира се, начело на всеки кораб винаги е капитанът. И логично в тази роля неизменно влизаше човекът с лентата на ръкава - Мартин Йодегор.

Именно той хващаше барабана и задаваше темпото на съотборници и привърженици.

Но след епохалната победа с 2:1 над Бразилия, пратила норвежците на исторически четвъртфинал, начело застана друга фигура. Едва ли ще се изненадате - Арлинг Холанд.

Нападателят на Манчестър Сити отбеляза и двете попадения във вратата на "селесао". А след мача зададе тон за мощното Ro, ознаменувало триумфа над петкратния световен шампион.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.