Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Арлинг Холанд изхвърли Бразилия от мондиала Таранът класира Норвегия на четвъртфинал Снимка: Reuters

Петкратният световен шампион Бразилия е аут от Мондиал 2026! Норвегия елиминира "Селесао" в осминафиналите след успех с 2:1 в Ню Джърси (САЩ).

В герой за "викингите" се превърна суперзвездата им Арлинг Холанд, който отбеляза и двата гола за своите - в 79' и 90'. Таранът се разписа в 14-и пореден двубой с националната фланелка, като има 27 гола в тази серия.

Той може да се похвали с вече 7 попадения на Мондиал 2026, с колкото са още Килиан Мбапе (Франция) и Лионел Меси (Аржентина).

Снимка: Reuters

"Селесао" на Анчелоти разочарова

Днес Бразилия получи две дузпи - Бруно Гимараеш не реализира първата в 14', а резервата Неймар бе точен при втората в 10-ата минута oт добавено време. Твърде малко, твърде късно.

Така Норвегия остава единствената страна, срещу която Бразилия няма победа в официален мач. Двата тима се се срещали 5 пъти, при 3 успеха за скандинавците и 2 равенства.

В четвъртфиналите норвежците очакват победителя от сблъсъка между домакина Мексико и Англия от 03:00 ч. българско време.

СЪСТАВИТЕ

БРАЗИЛИЯ: 1. Алисон, 13. Данило, 3. Габриел Магаляеш, 4. Маркиньос, 16. Дъглас Сантос, 5. Каземиро, 8. Бруно Гимараеш, 7. Винисиус Жуниор, 22. Габриел Мартинели, 26. Раян, 9. Матеус Куня

НОРВЕГИЯ: 1. Ориян Ниланд, 3. Кристофер Айер, 5. Давид Мьолер Волфе, 17. Торбьорн Хегем, 6. Патрик Берг, 8. Сандер Берге, 10. Мартин Йодегор, 7. Александър Сьорлот, 20. Антонио Нуса, 26. Юлиан Риерсон, 9. Арлинг Холанд

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.