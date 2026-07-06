Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ГОЛмайстор: Арлинг Холанд посрещна принцеса в съблекалнята (ВИДЕО) Бъдещата кралица на Норвегия Мете-Мариет поздрави лично героите на нацията

Арлинг Холанд получи специално признание от норвежкото кралско семейство, след като изведе националния тим до историческо класиране за четвъртфиналите на световното първенство.

След успеха с 2:1 над Бразилия на стадион "Ню Йорк/Ню Джърси" нападателят беше поздравен лично от принцеса Ингрид Александра – бъдещата кралица на Норвегия. Най-голямата дъщеря на престолонаследника принц Хокон и престолонаследницата Мете-Мариет посети съблекалнята на отбора заедно с брат си - принц Свере Магнус, за да поздрави играчите за историческия успех.

Двамата разговаряха с всеки един от футболистите, а принцеса Ингрид Александра прегърна Холанд – големия герой на вечерта.

Нападателят реализира и двата гола за победата над петкратния световен шампион. След последния съдийски сигнал именно той поведе традиционното празненство на норвежците, удряйки церемониалния барабан.

"Да, това е един от най-щастливите моменти в живота ми. Всичко изглежда нереално. Понякога имам чувството, че трябва да се ощипя, за да осъзная какво се случва.

Не ми се случва често да остана без думи, но сега точно така се чувствам.

Мечтаех да играя на Световно първенство с Норвегия и да помогна на отбора да се класира за турнира. Никога обаче не съм си представял, че ще победим Бразилия. Все още ми е трудно да повярвам", каза Холанд.

"Мислех, че вече съм постигнал почти всичко, за което съм мечтал, но явно съм грешал. Постоянно си доказвам, че винаги има още върхове за покоряване.

Не бих си поставил оценка 10. По-скоро осмица или деветка. Разполагаме с много качествени футболисти, а най-важното е, че имахме смелостта да контролираме мача срещу Бразилия. Това е нещо изключително.

Променяме историята на норвежкия футбол. Начинът, по който играем, показва, че сме сред най-добрите отбори не само в Европа, но и в света.

На Норвегия ѝ бяха нужни 28 години, за да се завърне на Световно първенство. Аз съм едва на 25, така че не може да ме обвинявате за това. Но можете да ме обвинявате, че помогнах да стигнем дотук.

Гордея се със страната си и с всички, които са част от този успех", добави голмайсторът.

Холанд откри резултата с глава след центриране, а след това оформи крайното 2:1 с прецизен удар по земя, с който донесе най-голямата победа в историята на норвежкия национален отбор.

С двата си гола нападателят вече има седем попадения на Мондиал 2026 и се изравни с Килиан Мбапе и Лионел Меси на върха в класирането при голмайсторите. Любопитното е, че само за няколко минути той беше само на гол от рекорда на Неймар за най-много попадения за Бразилия на световни първенства, преди ветеранът да се разпише от дузпа в добавеното време.

До момента Холанд има седем гола в четири мача на Мондиал 2026, като ги е отбелязал само с 18 удара към противниковата врата. През сезона той е реализирал общо 58 попадения в 63 срещи за клубния и националния си отбор.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.