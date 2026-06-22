Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Стоичков: Всички спорове са излишни Най-много мачове, най-много голове - това е Лионел Меси!

Христо Стоичков се присъедини към футболните икони, които поздравиха Лионел Меси за поредното му изключително постижение. Гениалният аржентинец донесе победата над Австрия с 2:0 и вече е футболистът с най-много голове на световни първенства - 18.

Той свали от върха на класацията Мирослав Клозе (16). И се отдалечи на 4 пред единствения си реален преследвач - френската звезда Килиан Мбапе.

"Всички спорове са излишни! Най-много мачове, най-много голове на мондиал! Това е Лионел Меси!", написа Стоичков под снимка с Меси.

На кадъра и държат най-престижното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка". Камата го спечели през 1994 година, а Лео - цели 8 пъти.

Самият Стоичков е сред малкото футболисти, отбелязали 6 пъти в рамките на един мондиал. Разбира се, това се случи в онова все по-далечно лято в САЩ през 1994 година.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.