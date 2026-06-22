Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 18 мига гениалност: Велик рекорд за Лионел Меси Историята е пренаписана, аржентинската икона вече е №1

Историята е пренаписана! И писалката отново се държи от Лионел Меси.

Той вече е футболистът с най-много голове на световни първенства!

Аржентинската икона донесе победата с 2:0 над Австрия в Тексас. А двете му попадения са под №17 и №18 на мондиали.

Досегашният рекорд се държеше от Мирослав Клозе (16).

17 - Lionel Messi has now scored the most goals in FIFA World Cup history.



17 - Lionel Messi

16 - Miroslav Klose

15 - Ronaldo

14 - Kylian Mbappé

14 - Gerd Müller

13 - Just Fontaine

12 - Pelé



Legend. pic.twitter.com/dN8ESWNJuZ — OptaJoe (@OptaJoe) June 22, 2026

Преди да опъне мрежата в 37-ата минута и дълбоко в добавеното време, 38-годишният Меси пропусна дузпа. След това обаче се реваншира и прати актуалните шампиони в следващата фаза.

В първия мач от групата Лео избухна хеттрик за 3:0 над Алжир. Сметката му може да набъбне още в следващия двубой - срещу аутсайдера Йордания. Впечатляващо е и че дотук той е автор на ВСИЧКИТЕ ПЕТ гола за актуалните световни шампиони в надпреварата.

С 15 гола във вечната класация на трето място е бразилецът Роналдо. А 14 има Килиан Мбапе - единственият действащ футболист на турнира, който поне на теория би могъл да измести Меси от върха.

А вечерта на Лионел не започна никак добре. Той пропиля трета дузпа на трето различно световно първенство и общо 33-а в кариерата си.

Снимка: Reuters

Съвсем символично - мачът се игра точно 40 години след Божията ръка на Диаго Армандо Марадона. На 22 юни 1986 г. Аржентина изхвърли Англия на четвъртфинал на Мондиала в Мексико, а Дон Диего вкара едно от най-великите и скандални попадения във футболната история.

Днес обаче на терена твори друг магьосник със синьо-бяла фланелка. И макар че след дни ще стане на 39, е неудържим и тегли съотборниците си към втора поредна световна титла.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.