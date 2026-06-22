18 мига гениалност: Велик рекорд за Лионел Меси
Историята е пренаписана, аржентинската икона вече е №1
Историята е пренаписана! И писалката отново се държи от Лионел Меси.
Той вече е футболистът с най-много голове на световни първенства!
Аржентинската икона донесе победата с 2:0 над Австрия в Тексас. А двете му попадения са под №17 и №18 на мондиали.
Досегашният рекорд се държеше от Мирослав Клозе (16).
17 - Lionel Messi has now scored the most goals in FIFA World Cup history.— OptaJoe (@OptaJoe) June 22, 2026
17 - Lionel Messi
16 - Miroslav Klose
15 - Ronaldo
14 - Kylian Mbappé
14 - Gerd Müller
13 - Just Fontaine
12 - Pelé
Legend. pic.twitter.com/dN8ESWNJuZ
Преди да опъне мрежата в 37-ата минута и дълбоко в добавеното време, 38-годишният Меси пропусна дузпа. След това обаче се реваншира и прати актуалните шампиони в следващата фаза.
В първия мач от групата Лео избухна хеттрик за 3:0 над Алжир. Сметката му може да набъбне още в следващия двубой - срещу аутсайдера Йордания. Впечатляващо е и че дотук той е автор на ВСИЧКИТЕ ПЕТ гола за актуалните световни шампиони в надпреварата.
С 15 гола във вечната класация на трето място е бразилецът Роналдо. А 14 има Килиан Мбапе - единственият действащ футболист на турнира, който поне на теория би могъл да измести Меси от върха.
А вечерта на Лионел не започна никак добре. Той пропиля трета дузпа на трето различно световно първенство и общо 33-а в кариерата си.
Съвсем символично - мачът се игра точно 40 години след Божията ръка на Диаго Армандо Марадона. На 22 юни 1986 г. Аржентина изхвърли Англия на четвъртфинал на Мондиала в Мексико, а Дон Диего вкара едно от най-великите и скандални попадения във футболната история.
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