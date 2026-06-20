Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация И Джорджина влезе в скандала с Роналдо и Португалия. Вижте какво написа! Коментар под фалшив профил показа позицията на половинката на звездата на "мореплавателите"

Напрежението се усеща в лагера на Португалия на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, а причината е... Кристиано Роналдо.

Звездата на "мореплавателите" бе остро критикуван след като тимът му направи 1:1 с ДР Конго в първия си мач, а той не помогна особено с познатата си класа.

Запознати твърдят, че равенството доста е опънало нервите на португалците, а в дискусията по невнимание се включи и половинката на Роналдо - Джорджина.

Коментарът

Сластната брюнетка използва профила си в социалните мрежи, за да коментира... коментар на половинката на друг португалски национал Жоао Невеш.

"Уау, това ново поколение е доста смело", написа Джорджина под публикация.

В нея се вижда размяна на реплики под снимка на Мадалена Арагао с Жоао Невеш. Потребител пише "Гаджето ти не става! Кажи му просто да подава топката на най-добрия!", а красавицата отговаря: "Кажи на твоя най-добър да се пенсионира, голям егоист е!".

Притеснителното в случая е, че това пререкание никога не се е състояло! Тези коментари не присъстват в социалните мрежи и вероятно са генерирани с изкуствен интелект.

Вълна от недоволство

21-годишният Жоао Невеш попадна в светлините на прожекторите заради негова реплика от последната пресконференция на Португалия.

Снимка: Reuters

Запитан за ролята на Роналдо, младокът от ПСЖ отговори: "Кристиано не е по-различен от всеки от нас в отбора. Той е тук, за да помага"

Феновете веднага видяха неуважение към звездата на световния футбол, който е с 20 години по-възрастен от Невеш.

Самият Роналдо опита да парира напрежението, като публикува снимка с отбора, на която се вижда и футболиста на ПСЖ.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.