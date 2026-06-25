Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Иран предупреди ФИФА: Не искаме прайд знамена на трибуните Сиатъл планира куп събития в подкрепа на LGBTQ+ точно за мача с Египет

Футболната федерация на Иран предупреди ФИФА да не допуска каквито и да е прояви в подкрепа на LGBTQ+ общността по време на мача с Египет в Сиатъл в петък. Световната централа планираше да посвети двубоя именно на хората с различна сексуална ориентация, но се отказа след серия остри реакции.

Местните власти обаче остават твърди в намерението си и подготвят различни събития с такава насоченост в града.

ФИФА обяви, че флаговете с цветовете на дъгата са позволени на трибуните за Мондиал 2026. Иран обаче настоява това да не бъде допуснато на "Лумен Фийлд".

"Футболната федерация на Иран приема това много сериозно. Изразили сме ясната си позиция пред ФИФА. Иран и Египет са две мюсюлмански държави с дълбоки културни и религиозни традиции и вижданията на нашите две федерации съвпадат с тези на хората в нашите две страни", се посочва в изявлението.

"Не желаем каквито и да е церемонии или промотиращи активности, свързани с това движение по време на мача между двете страни. ФИФА също е наясно с това", допълват иранците.

Идеята за "прайд мач" се прокрадна през декември, но след широкия отзвук проектът бързо беше анулиран. "Това ще бъде просто мач от световното първенство. ФИФА няма контрол, ако в града има организирани събития", коментира тогава президентът на централата Джани Инфантино.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.