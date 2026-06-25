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Световно първенство по футбол 2026

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Иран предупреди ФИФА: Не искаме прайд знамена на трибуните

Сиатъл планира куп събития в подкрепа на LGBTQ+ точно за мача с Египет

Иран предупреди ФИФА: Не искаме прайд знамена на трибуните
 

Футболната федерация на Иран предупреди ФИФА да не допуска каквито и да е прояви в подкрепа на LGBTQ+ общността по време на мача с Египет в Сиатъл в петък. Световната централа планираше да посвети двубоя именно на хората с различна сексуална ориентация, но се отказа след серия остри реакции.

Местните власти обаче остават твърди в намерението си и подготвят различни събития с такава насоченост в града.
ФИФА обяви, че флаговете с цветовете на дъгата са позволени на трибуните за Мондиал 2026. Иран обаче настоява това да не бъде допуснато на "Лумен Фийлд".

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"Футболната федерация на Иран приема това много сериозно. Изразили сме ясната си позиция пред ФИФА. Иран и Египет са две мюсюлмански държави с дълбоки културни и религиозни традиции и вижданията на нашите две федерации съвпадат с тези на хората в нашите две страни", се посочва в изявлението.

"Не желаем каквито и да е церемонии или промотиращи активности, свързани с това движение по време на мача между двете страни. ФИФА също е наясно с това", допълват иранците.

Идеята за "прайд мач" се прокрадна през декември, но след широкия отзвук проектът бързо беше анулиран. "Това ще бъде просто мач от световното първенство. ФИФА няма контрол, ако в града има организирани събития", коментира тогава президентът на централата Джани Инфантино.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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