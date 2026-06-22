Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шок на Мондиал 2026: Забраниха на Мо Салах и Египет да летят до Сиатъл Все още не е ясно какво е провокирало решението на американските власти Снимка: Reuters

Шокиращ развой на световното първенство по футбол. Суперзвездата Мохамед Салах и съотборниците му от Египет не получиха разрешение от американските власти да влязат в Сиатъл.

В неделя вечерта африканският тим записа историческа първа победа на мондиали - 3:1 над Нова Зеландия във Ванкувър. Планът беше веднага след това футболистите и щабът да хванат полет за американския град.

Но искането на Египет да лети директно до Сиатъл беше отказано от местните служби за сигурност. И лидерите в група G бяха принудени да се върнат в тренировъчната си база в Спокейн, Вашингтон.

В изявление, публикувано от футболната асоциация на Египет, се посочва: "Органите за сигурност отказаха достъпа ни до Сиатъл. Затова делегацията ще се върне в Спокейн. Искахме да пътуваме директно, за да спестим на играчите умората преди мача с Иран на 26 юни."

На този етап не е ясно какво е провокирало решението на американските власти.

Египет постигна първата си победа на световни финали след 92-годишно чакане. Головете отбелязаха Салах, Мустафа Зико и Трезеге.

С 4 точки тимът е на полпозишън за следващата фаза.

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