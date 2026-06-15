Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лепа Брена на световното по футбол заради Златан Ибрахимович (ВИДЕО) Босна и Херцеговина бавно превзема Мондиал 2026

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико вълнува целия свят и е превзело ежедневието ни с огромното си влияние и силните емоции.

Само че има класики, които са непреходни! Дори по време на Мондиал!

Две от тях се събраха в телевизионно студио отвъд Океана - Златан Ибрахимович и... Лепа Брена.

Мелодията

Докато емблематичният швед с балкански корени превзема студиото на "Фокс", той действа не толкова с финес, колкото с ритмите, които "заразяват" всички.

Златан пусна в студиото хитът на Лепа Брена - "Luda za tobom" от албумът ѝ през 1996 г., позната у нас в кавър на Камелия - "Луда по тебе" от 1999 г.

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Докато водещите питаха коя е певицата и за какво става дума в песента, бившият футболист само отсече: "Няма да го разберете! Това е моята музика. За любов пее".

Не за първи път Ибрахимович си пусна Лепа Брена в ефир. През 2024 г. той излезе под същия съпровод на сцената на емблематичния песенен конкурс "Сан Ремо".

И Тиери Анри

Трябва да отбележим, че песента се прие добре и от другата гост-звезда в студиото - Тиери Анри.

Французинът се поклащаше в такт на песента и на пръв поглед му бе доста приятно.

Снимка: Instagram

Няма да се учудим, ако Анри все пак е слушал Лепа Брена. Припомняме, че неговата половинка и майка на децата му е Андеа Раячич - родена в Сараево красавица, която е жената до звездата на Арсенал и Барселона от 2008 г. насам.

Преди равенството 1:1 на Босна и Херцеговина с Канада на Мондиала, Златан и Анри пяха заедно хита на "Дубиоза Колектив" "I am from Bosnia, take me to America", който е своеобразен химн за балканския тим, изхвърлил Италия от плейофа за участие на първенството в САЩ, Канада и Мексико.

Златан тогава спомена, че баща му е от Босна и Херцеговина. И двамата му родители всъщност са преселници от Балканите в Швеция.