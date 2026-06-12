Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Канада не последва примера на Мексико на Мондиал 2026 "Кленовите листа" все пак постигнаха исторически резултат Снимка: Reuters

Канада не последва примера на Мексико! Съдомакинът стигна само до 1:1 с Босна и Херцеговина насред Торонто в първия си мач от Мондиал 2026.

Резултатът все пак е исторически за канадците - първа точка на световни финали. Тя идва при третото участие на страната.

През 1986 г. в Мексико тимът загуби от Франция (0:1), Унгария (0:2) и СССР (0:2), а през 2022 г. в Катар отстъпи на Белгия (0:1), Хърватия (1:4) и Мароко (1:2).

Снимка: Reuters

Тази вечер, на ст. БМО Фийлд, Босна поведе в 21' - Йово Лукич беше точен след корнер. Голът е първи с националната фланелка за тарана, който дебютира преди 5 години, когато селекционер на "змейовете" беше Ивайло Петев.

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"Кленовите листа" поеха инициативата, но трябваше да чакат чак до 78' за изравнително попадение. Отбеляза го влезлият само 2 минути по-рано Кайл Ларин, оползотворил подаване на друга резерва - Промис Дейвид.

Снимка: Reuters

Така двата тима взеха по точка в група 2. Във втория двубой от нея се сблъскват Катар и Швейцария - утре от 22:00 ч. на Ливайс Стейдиъм в Санта Клара, Калифорния (САЩ).

В следващия кръг Канада излиза срещу аутсайдера Катар, докато Босна и Херцеговина се изправя срещу Швейцария.

СЪСТАВИТЕ

Канада: 16. Крепю, 2. Джонстън 4. Де Фужерол, 13. Корнелиус, 22. Лариа, 17. Бюканън, 8. Коне, 7. Еустакио, 11. Милър, 10. Дейвид, 12. Олувасейи

Босна и Херцеговина: 1. Васил, 7. Дедич, 18. Катич, 4. Мухаремович, 5. Колашинац, 20. Байрактаревич, 13. Башич, 6. Тахирович, 15. Мемич, 10. Демирович, 25. Лукич