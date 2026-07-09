Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Машината Холанд: 6000 калории, черен дроб и лепенка на устата Телефонът е забранен, сънят е закон, а всяка минута е подчинена на една цел – още голове

Защитниците на Англия знаят чудесно – ако искат да спрат Норвегия, първо трябва да намерят начин да спрат Арлинг Холанд. Нападателят на Манчестър Сити ще излезе на четвъртфинала на световното първенство срещу "Трите лъва" в убийствена форма.

До момента се е разписал във всеки мач на турнира, а двата му гола срещу Бразилия изхвърлиха петкратните световни шампиони още преди полуфиналите.

Зад невероятната му резултатност обаче не стои само природен талант. Холанд е превърнал живота си в безкомпромисен режим, в който всяка минута е подчинена на една цел – да бъде най-добрият нападател в света.

6000 калории на ден

Норвежецът приема около 6000 калории дневно – почти двойно повече от препоръчителния максимум за възрастен мъж. Менюто му е далеч от модерните диети. То включва така наречените "храни на предците" – телешки черен дроб, сърце и бъбреци, богати на желязо, витамини от група B, магнезий и фосфор.

Любимите му стекове са рибай и томахоук. Държи месото да идва от животни, отглеждани по естествен начин.

Сред любимите му ястия остават домашната лазаня, приготвена от баща му Алф-Инге Холанд, както и кюфтетата.

Закуската му е също толкова необичайна – суров мед, яйца и пресен хляб с квас, а кафето задължително е с малко сурово мляко.

Сънят е свещен

Холанд е убеден, че възстановяването е толкова важно, колкото и тренировките. Два часа преди лягане той не използва телефон, таблет или телевизор. Носи специални очила, които блокират синята светлина, а вечер спи с тиксо върху устата, за да диша единствено през носа.

„Сънят е най-важното нещо на света“, казва норвежецът.

Веднага след събуждане излиза на естествена светлина, за да синхронизира биологичния си часовник.

Всеки ден като тренировъчен лагер

Освен заниманията с отбора, Холанд отделя огромно внимание на физическата подготовка. По информация на негови съотборници той прави 300 лицеви опори и 1000 коремни преси всеки ден, комбинирани със силови упражнения, спринтове, гребане и бягания за издръжливост.

След всяка тежка тренировка следват ледени бани, сауна или криотерапия, а няколко пъти седмично използва терапия с червена светлина за по-бързо възстановяване на мускулите.

„Почти всеки ден правя ледена баня и сауна. Това ми помага да бъда готов за следващото натоварване“, обяснява нападателят.

Всичко започва от главата

За Холанд психиката е не по-малко важна от физиката. „Когато се почувствам уморен, просто казвам на тялото си, че съм окей. Всичко е в главата“, признава той.

Любовта му към тренировките идва още от детството. Баща му Алф-Инге Халанд си спомня, че синът му е прекарвал по осем часа на ден в тренировки през уикендите.

„Никога не се е налагало да го караме да тренира. Той сам искаше.“

Има време и за живот

Въпреки желязната дисциплина, Холанд намира време и за любимите си занимания. След сезона във Висшата лига често играе голф с брат си Астор и приятели, а по време на световното първенство в САЩ не пропусна да си купи каубойски ботуши и да отпразнува победите с норвежките фенове, имитирайки гребането на викингите.

Футболист 24 часа в денонощието

За Холанд успехът не се гради само в деня на мача. „Трябва да бъдеш спортист 24 часа в денонощието. Не става въпрос само за двата часа на терена“, казва той.

Именно тази философия превърна 25-годишния норвежец в една от най-страховитите голови машини на съвременния футбол – човек, за когото талантът е само началото, а истинската разлика идва от безкомпромисната дисциплина.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.