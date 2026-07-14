Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Минута мълчание на световното днес. Вижте защо свеждат глава Франция и Испания Първият полуфинал трябва да започне в 22:00 ч. българско време Снимка: Reuters

Световното първенство по футбол е към своя край, но това означава, че ни предстоят четирите най-важни мача.

Днес, 14 юли, започват полуфиналите, а стартът дават Франция и Испания с мач в 22:00 ч. българско време.

Преди първия съдийски сигнал целият стадион в Далас ще запази минута мълчание, а причината е годишнина от един от най-трагичните дни в историята на Франция през настоящия век.

Атентатът от 2016 г.

На 14 юни във Франция отбелязват националния празник. Преди десетилетие Деня на бастилията бе очернен от терористичен акт.

Пред 2016 г. в празнуващата тълпа в Ница се вряза камион. 86 души почината, а над 400 бяха ранени в един от най-смъртоносните терористични актове в последните години.

Снимка: Reuters

Десетилетие по-късно жертвите ще бъдат почетени с минута мълчание в Далас.

Идеята е на президента на Франция Еманюел Макрон и бе приветствана от шефът на ФИФА Джани Инфантино.

Мачът

Полуфиналът на световното първенство ще сблъска за десети път двете звезди Килиан Мбапе и Ламин Ямал.

Само два от тези сблъсъка обаче са на национално ниво, като младият испанец беше от печелившата страна в полуфиналите на Евро 2024 и Лига на Нациите през 2025.

27-годишният Мбапе е неудържим от началото на Мондиала и има 8 гола, докато 9 години по-младия от него Ямал се разписа само веднъж. В 104 си мача за Франция Килиан на два пъти е наказвал Испания, докато Ламин вкара три пъти при двете си срещи с "петлите".

Историята е на страната на Франция, но в последните два големи мача Испания спечели.

„Петлите“ имат общо 18 победи в съперничеството, а единствената им среща помежду им на Световно първенство бе през 2006, и завърши именно в полза на двукратните световни шампиони.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.